W skrócie Niezwykła czarna góra lodowa została nagrana u wybrzeży Kanady, wzbudzając zdumienie wśród internautów i naukowców.

Kolory lodu, od białego, przez błękitny i zielony, aż po czarny, wynikają z procesów fizycznych oraz obecności minerałów i zanieczyszczeń.

Czarna góra lodowa jest rzadkim zjawiskiem, którego geneza może się wiązać z unosami skalnymi, popiołem wulkanicznym lub nawet cząstkami pochodzenia kosmicznego.

W maju 2025 roku u Kanady jeden z rybaków natknął się na niezwykły twór natury - górę lodową, która zamiast bieli czy błękitu miała barwę niemal czarną jak smoła. Nagranie szybko obiegło media społecznościowe i wywołało lawinę pytań: czy to możliwe, by lód był czarny? I co sprawia, że lód przybiera tak nietypowe kolory?

Dlaczego góry lodowe są kolorowe?

Większość znanych nam gór lodowych jest biała, co wynika z obecności milionów mikroskopijnych pęcherzyków powietrza uwięzionych wewnątrz lodu. To one rozpraszają światło, odbijając całe jego widmo... podobnie jak chmury czy śnieg. Lód, który przetrwał znacznie dłużej i uległ kompresji pod wpływem własnej masy, staje się bardziej przejrzysty. Usunięcie pęcherzyków sprawia, że światło wnika głębiej w lód, a czerwone i żółte fale świetlne są pochłaniane, podczas gdy niebieskie - odbijane. Efekt? Lód o intensywnie niebieskiej lub turkusowej barwie, spotykany głównie w lodowcach Antarktydy i Grenlandii.

Czasem jednak lód potrafi zaskoczyć jeszcze bardziej. Zielony lód, obecny np. pod lodowcami szelfowymi, zawdzięcza swój kolor obecności tlenków żelaza, które trafiają pod lód wraz z erozyjnym materiałem skalnym. Kiedy takie związki mineralne zmieszają się z niebieskim lodem, rezultat to zachwycający szmaragdowy odcień, który przez długi czas był zagadką dla naukowców.

Skąd się bierze czarny lód?

O ile zielony czy błękitny lód można wyjaśnić zjawiskami fizycznymi i obecnością minerałów, to czarna góra lodowa, jak ta sfotografowana w Labrador Sea, pozostaje rzadkością. Istnieje kilka hipotez, co do jej pochodzenia. Pierwsza zakłada, że góra mogła oderwać się od lodowca bogatego w osady skalne, które zgromadziły się podczas powolnego przesuwania się lodu po podłożu. W takich warunkach lód staje się niemal jednorodnie "brudny" - zamiast jasnych smug lub pasów, jego barwa może być ciemnoszara lub czarna.

Innym możliwym wyjaśnieniem jest kontakt lodu z materiałem wulkanicznym lub... kosmicznym. Erupcja wulkanu, która wyrzuca ogromne ilości popiołu, może skutkować zanieczyszczeniem warstw śniegu i lodu na dużych obszarach. Równie dobrze przyczyną może być uderzenie meteorytu, który wprowadza do struktury lodu ciemne cząstki mineralne. Taki proces nie musi być powszechny, ale jest możliwy.

Bez badań laboratoryjnych nie da się jednoznacznie stwierdzić, skąd pochodzi czarna góra lodowa z Labradoru. Jedno jest pewne - musiała powstawać przez setki, a może nawet tysiące lat. Według niektórych ekspertów tak jednorodnie ciemna bryła lodu może liczyć nawet 100 tysięcy lat.

Rzadkie, ale możliwe zjawisko

Choć czarna góra lodowa jest zjawiskiem spektakularnym, nie jest całkowicie nieznana nauce. Różnorodność barw lodu (od białej, przez błękitną, zieloną, aż po czarną) świadczy o skomplikowanej historii jego powstawania i przemian. Zależy od temperatur, ciśnienia, obecności minerałów i zanieczyszczeń. Każda z takich gór jest jak kapsuła czasu - świadectwo historii klimatu, geologii i sił działających na Ziemi od tysięcy lat.

Źródło: ScienceAlert, GeekWeek

materiały prasowe