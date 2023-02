Dawniej było tu jezioro pełne wody, teraz jest jezioro... smogu

Powyższe zdjęcie wykonane zostało 31 stycznia 2023 roku. Wprawne oko będzie w stanie ujrzeć tu nie tylko ukształtowanie powierzchni, ale także miasta: Mianyang, Chengdu, Suining czy Chongqing. W północno-wschodniej części basenu widać serię grzbietów górskich wystających ponad warstwę zanieczyszczeń.

Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 wykazały niezwykle wysoki wynik - powyżej 200 jednostek w indeksie jakości powietrza, co oznacza bardzo duże zagrożenie dla zdrowia.

Dlaczego drobne pyły są niebezpieczne dla zdrowia?

Pyły PM2,5 to pyły zawieszone o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra. Aby łatwiej można było sobie wyobrazić tę wielkość, warto wspomnieć, że przeciętna średnica ludzkiego włosa wynosi około 60-80 mikrometrów.

Są niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ są wystarczająco małe, by wniknąć głęboko w nasze płuca. Za ich emisję do atmosfery w Basenie Syczuanu odpowiedzialne jest spalanie węgla i drewna, działalność przemysłowa oraz transport. Do złej jakości powietrza przyczynić się mogą również pożary, burze piaskowe i ukształtowanie powierzchni.

Co więcej, zagłębienie terenu otoczone wzniesieniami sprzyja pojawieniu się zjawiska zwanego inwersją temperatury. Wówczas ciepłe powietrze unosi się nad chłodniejszym, gęstszym powietrzem - temperatura, zamiast spadać wraz z wysokością, rośnie.

Gdzie jest największy problem ze smogiem?

Codzienne obserwacje satelitarne prowadzone przez naukowców w ciągu dwóch dekad umożliwiły stworzenie mapy pokazującej, gdzie gęste mgły i smog występowały najczęściej.

Zdjęcie Jakość atmosfery w ciągu w latach 2001-2023 / NASA Earth Observatory / NASA

Im jaśniejszy kolor, tym bardziej przejrzysta atmosfera i maksymalna widoczność. Im gorsza jakość powietrza, tym kolor staje się ciemniejszy, w kierunku barwy brunatnej.

W ostatnich latach niektóre zespoły zajmujące się badaniem tego regionu zgłaszały poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w 2013 roku. Wówczas Chiny zaczęły wprowadzać szereg środków mających na celu poprawę jakości powietrza.