Etna jest największym i najaktywniejszym europejskim wulkanem oraz jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Praktycznie cały czas wydobywają się z niego gazy i pary, regularnie dochodzi do erupcji.

Choć początkowo ogłoszono najwyższy, czerwony alert dla lotnictwa, po kilku godzinach został on obniżony do pomarańczowego. Spadający popiół zaobserwowano m.in. w rejonie Piano Vetore. Etna, położona między Mesyną a Katanią, to jeden z najlepiej monitorowanych wulkanów świata, ale też jeden z najbardziej nieprzewidywalnych.