W niedzielę 4 grudnia w godzinach popołudniowych (16:28 w Polsce, 14:28 czasu lokalnego) nastąpiła erupcja wulkanu Stromboli. Uwolnione zostały ogromne kłęby dymu, a właściwie pyłów i popiołów. Sieć monitorująca Eksperymentalnego Laboratorium Geofizyki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Florencji odnotowała 3-minutowy sygnał sejsmiczny. Kolejny, dłuższy 10-minutowy zanotowany był o 16:18 czasu lokalnego (18:16 w Polsce), co wywołało falę tsunami o wysokości 1,5 m.

Stromboli jest aktywnym wulkanem

Stromboli to aktywny stratowulkan położony w południowo-wschodnim obszarze Morza Tyrreńskiego we Włoszech, który przez ostatnie 2 tys. lat wykazywał stałą aktywność. Zarejestrowane erupcje sięgają 300 r p.n.e. Aktywność najczęściej występuje z wielu otworów obejmujących północną i środkowo-południową część krateru oraz taras znany jako "terrazza craterica".

Podczas erupcji wydostaje się lawa, następuje wyrzut materiału piroklastycznego (lapille i bomby wulkaniczne) i popiołów. Lapille to stosunkowo małe - od 2 mm do 6,5 cm - cząstki i okruchy skalne. To pokruszona zastygła lawa oraz świeża, która krzepnęła podczas lotu. Jeśli wielkość cząstek przekroczy 6,5 cm mamy do czynienia z bombami wulkanicznymi. Wielkość niektórych może dochodzić do kilku metrów długości i wagi kilkudziesięciu (a nawet kilkuset) ton.

Co to jest stratowulkan?

Wulkany mieszane, zwane inaczej stratowulkanami charakteryzują się gwałtownymi erupcjami, które przeplatają się ze spokojniejszymi wylewami lawy. W przekroju widoczne są więc położone naprzemiennie warstwy zastygłej lawy i materiału piroklastycznego.

Zdjęcie Warstwy skał wulkanicznych na zboczach Broken Top nad lodowcem Bend / Chaneyforkriver/CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Lawa stratowulkanów jest kwaśna, czyli zawiera pow. 50 proc. krzemionki. Charakteryzuje się większą gęstością oraz lepkością i szybciej krzepnie niż lawa zasadowa (pon. 50 proc. krzemionki). Dzięki temu wulkany mają kształt charakterystycznych stożków. Najbardziej znane stratowulkany to: Stromboli, Etna i Wezuwiusz (wszystkie trzy we Włoszech), Fudżi w Japonii i Hekla na Islandii.

Dlaczego we Włoszech są wulkany?

Wulkany powstają głównie na łączniach płyt tektonicznych i nad plamami gorąca (ang. hot spots - przykładem są Hawaje i ostatnia erupcja Mauna Loa). Obszar Morza Śródziemnego to granica między płytą afrykańską i płytą eurazjatycką.

