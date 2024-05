Poniedziałkowe pęknięcie jest trzecim dużym cieleniem się lodowca na tym obszarze w ciągu ostatnich czterech lat i miało miejsce dziesięć lat po tym, jak naukowcy z BAS po raz pierwszy wykryli rozwój rozległych pęknięć w lodzie. Choć powierzchnia góry lodowej robi wrażenie, to ma ona najmniejszą powierzchnię od początku prowadzenia monitoringu naukowego.

Czy powstanie góry lodowej ma związek ze zmianami klimatu?

Brytyjscy glacjolodzy od wielu lat badają szelf lodowy Brunta. W jego pobliżu znajduje stacja badawcza Halley. W 2016 roku ze względów bezpieczeństwa przeniesiono ją 23 km w głąb lądu, a od 2017 r. personel stacjonuje wyłącznie w okresie antarktycznego lata, tak więc obecnie nikogo tam nie ma. Kolejny zespół badaczy wróci dopiero w listopadzie.

Dr Oliver Marsh na lodowcu Brunt spędził już cztery sezony. To właśnie on jako pierwszy wykrył ruchy tego obszaru za pomocą sprzętu GPS. Wskazuje on, że "to cielenie było oczekiwane od czasu pojawienia się Halloween Crack osiem lat temu". Dodaje również, że jest to część naturalnego zachowania szelfów lodowych. Często jednak powoduje zmiany jego geometrii i może wpływać na lokalną cyrkulację oceaniczną. W związku z tym prowadzony jest ciągły monitoring, co pozwala nie tylko w czasie rzeczywistym mieć obraz bezpieczeństwa obszaru, ale także pozyskać cenną wiedzę naukową.