W poprzednich latach erupcje na Nishinoshimie stanowiły zagrożenie dla samolotów przemieszczających się na trasie Japonia - USA. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że wyspa znajduje się względnie blisko innej, niezwykle "ruchliwej" trasy powietrznej: Japonia - Tajwan.

Jak wskazują media, popiół wulkaniczny stanowi zagrożenie dla samolotów, gdyż może on uszkadzać silniki odrzutowe, a także zanieczyścić dostawy tlenu. Stan zagrożenia jest stale monitorowany przez satelity, które wyposażone są w specjalne czujniki zdolne do wykrywania różnego rodzaju gazów i aerozoli. Dzięki czemu mogą w sposób ilościowy określić wpływ danej erupcji na środowisko i na przemysł lotniczy. Ponadto dzięki nim można monitorować aktywność wulkaniczną w odległych i niezamieszkałych regionach świata, jak to ma miejsce na Nishinoshimie.