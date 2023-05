Alkohol szkodzi i ma dużo kalorii

Chociaż spożywanie alkoholu może prowadzić do równie poważnych konsekwencji co palenie papierosów, to jednak te drugie są zdecydowanie bardziej stygmatyzowane - wystarczy tylko spojrzeć na ich opakowania, które od wielu lat straszą "naocznymi" konsekwencjami.

Irlandia będzie jednak podobnie oznaczać alkohol i choć nie ma jeszcze mowy o zdjęciach przedstawiających poważne stany chorobowe, to krajowe władze chcą ostrzeżeń na etykietach oraz informacji o zawartości alkoholu w gramach.

Jak wyjaśnia irlandzki minister zdrowia, Stephen Donnelly (podpisał już stosowne regulacje, które będą obowiązywać od 2026 roku), chodzi o to, żeby konsumenci zdawali sobie sprawę z ryzyka spożywania alkoholu, a także przyjmowanych pod jego postacią kalorii.