Pierścienie są dla Saturna podstawową cechą charakterystyczną. Nie wyobrażamy sobie tej planety bez tych niezwykłych okręgów. Naukowcy szacują, że Saturn ma około 4,6 mld lat, z kolei najnowsze wyniki badań wskazują, że nie od zawsze miał on swoje pierścienie. Jeśli nie ma ich od swoich "narodzin", to kiedy się one pojawiły?

Badacze, by zmierzyć wiek pierścieni, wykorzystali dane pochodzące z misji Cassini - zmierzyli, ile pyłu one zebrały na przestrzeni milionów lat. W kosmosie pył może osadzić się dosłownie na wszystkim, w tym także na fragmentach lodu, które tworzą pierścienie planety. Sonda Cassini była wyposażona w specjalny instrument Cosmic Dust Analyzer, który w ciągu 13 lat pracy (od 2004 roku do 2017 roku) zebrał z bliskiego sąsiedztwa planety zaledwie... 163 ziarna pyłu. Jednakże to wystarczyło do wykonania szczegółowych obliczeń.

Specjaliści uznali, że dysk jest zbyt... czysty, aby mógł mieć miliardy lat. Dzięki czemu określono, że pierścienie Saturna są wyjątkowo młode i mają "zaledwie" 400 milionów lat. Według obliczeń pierścienie każdego roku powinny "zbierać", mniej niż jeden gram kosmicznego pyłu na jeden metr kwadratowy - oznacza to, że w ciągu roku ląduje na nich aż 166 miliardów ton pyłu. Jednakże to jest "nic", w porównaniu z całkowitą mają pierścieni.