Pokolenie Z kocha Eurowizję. Dlaczego jest dla nich tak atrakcyjna?

Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się od 1956 roku z jedną małą przerwą w roku 2020, kiedy odwołany został ze względu na szalejącą pandemię. Zainicjowany przez Europejską Unię Nadawców na przestrzeni lat stał się międzynarodową porywającą ekstrawagancją, która zrzesza wielu artystów i producentów z wielu zakątków nie tylko Europy.

W tym roku konkurs odbywa się w mieście Liverpool, a w sobotę 13 maja będziemy mogli oglądać wielki finał, w którym weźmie udział 37 zwycięskich wykonawców. Polskę w tegorocznym konkursie Eurowizji reprezentuje Blanka z utworem Solo.

Zdjęcie W tegorocznym konkursie Polskę reprezentuje Blanka z utworem Solo / Radosław NAWROCKI / FORUM / Agencja FORUM

Eurowizję wyróżnia przede wszystkim specyficzny format, co sprawia, że stała się ona szczególnie lubianą w środowiskach pokolenia Z. Dla niewtajemniczonych, pokolenie Z obejmuje roczniki urodzone między 1995, a 2012 rokiem, którzy wkraczają aktualnie na rynek pracy. Niektórzy z badaczy socjologii jednak twierdzą, że o pokoleniu Z możemy mówić dopiero od urodzonych w 1997 roku. Pokolenie to jest na tyle specyficzne, że jest pierwszym, które dorastało w pełni scyfryzowanym świecie.

Dlaczego właśnie pokoleniu Z tak bardzo odpowiada Konkurs Piosenki Eurowizji

Eurowizja cechuje się ściśle określonym harmonogramem działania. Nie jest bardzo skomplikowany, jest wręcz prosty, ale to szczegóły decydują o jego atrakcyjności. Każdy z uczestniczących krajów wysyła swoje zgłoszenie na konkurs z propozycją utworu. Regulamin przewiduje, że każdy z nich nie może być dłuższa niż trzy minuty.

Zdjęcie Kaarija, reprezentant Finlandii w tegorocznym konkursie Eurowizji. / Cover Images / East News

Po wszystkich występach poszczególne kraje przyznają dwa zestawy punktów, od 1 do 12, tym, którzy im się najbardziej spodobali. Jeden zestaw przysługuje jury złożonemu z ekspertów branżowych, drugi zestaw należy do publiczności. Zwycięża oczywiście ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. Rekordową liczbę punktów zdobył w 2017 roku Portugalczyk Salvador Sobral, którego ballada Amar Pelos Dois osiągnęła niesamowity wynik 758 punktów, pozostając do tej pory niezwyciężonym utworem.

Dlaczego Eurowizja tak fascynuje badaczy kultury i nauk społecznych? Wydaje się, że konkurs ten idealnie wpasowuje się w aktualne formaty królujące w social mediach. Mimo że konkurs liczy sobie już ponad 60 lat, to z czasem przekształcił się w wielogatunkowy szwedzki stół, który niezmiennie fascynuje swoją różnorodnością, przepychem wykonania i jakością występów.

Zdjęcie Loreen już raz wygrała Eurowizję. W tym roku szwedzka piosenka jest faworytką bukmacherów. / Cover Images / East News

Sekret sukcesu wśród pokolenia Z

Według badań Eurowizja cieszy się szczególną popularnością wśród widzów z pokolenia Z. Raport przeprowadzony przez EBU na 34 rynkach stwierdza, że zeszłoroczny finał Eurowizji przyciągnął 56 procent całkowitej widowni telewizyjnej w wieku od 15 do 24 lat, stanowi to odsetek czterokrotnie wyższy niż średnia.

Co więcej, popularna wśród młodzieży aplikacja TikTok już drugi rok z rzędu współpracuje z konkursem jako „oficjalny partner rozrywkowy”, widząc w nim wielki potencjał marketingowy i podobną formę przekazu. Specjaliści wysnuli teorię, dlaczego właśnie Eurowizja przyciąga tak skutecznie konkretne pokolenie ludzi.

Wydaje się, że szczególny format konkursu sprawia, że stanowi on niezwykle przyjazne widowisko dla pokolenia Z. Żadna z piosenek nie może trwać dłużej niż trzy minuty, a prezentacja wykonawców trwa zaledwie 40 sekund każda. Co więcej, eklektyczna treść emitowanego materiału i autentyczność napięcia w związku z transmisją na żywo sprawiają, że sprzyja podjęciu dyskusji w internecie.

Rozpiętość uwagi widzów jest obecnie krótsza, ale podczas Eurowizji zawsze dzieje się coś, co przykuwa twoją uwagę. Eurowizja ma już ponad 60 lat, ale w pewnym sensie mogła zostać zaprojektowana z myślą o mediach społecznościowych. Myślę, że tajemnicą ciągłego sukcesu konkursu jest sposób, w jaki był on w stanie się dostosować, tak że nadal jest to ważny konkurs dla wiarygodnych twórców, mogących ze sobą rywalizować.

Jednak, jak podkreślają badacze, to nie jest tylko zasługa dziwactwa struktury konkursu. Starsze pokolenia często wyrażają się lekceważąco na temat Eurowizji, określając ją tandetą i triumfem przerostu formy nad treścią. Jednak młodsi postrzegają ją jako światowej klasy platformę. Eurowizja jest szczególnie atrakcyjna dla młodszego pokolenia, ponieważ jej przesłanie pozwala im na wyrażanie siebie i tego, kim są.