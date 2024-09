Ludzi należy przesiedlić z terenów zalewowych. Teraz jest najlepszy czas

Gdy do Polski przyszedł niż genueński Boris, intensywne opady sprawiły, że wody w rzekach z godziny na godzinę było coraz więcej. Po powodzi tysiąclecia w 1997 r. zrealizowano wiele inwestycji, które miały chronić przed ponowną katastrofą, m.in. zbiorniki retencyjne, które szybko znalazły się w centrum zainteresowania, a zwłaszcza suchy zbiornik Racibórz, który zdecydowano się uruchomić. Niestety wiele z zabezpieczeń, m.in. wały i niektóre zapory nie wytrzymywały naporu wody i pękały.



Jak wskazał prof. Artur Magnuszewski z Zakładu Hydrologii Uniwersytetu Warszawskiego, w przypadku zjawisk ekstremalnych niewiele jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ wały przeciwpowodziowe i tamy uwzględniają zdarzenia historyczne. Nauka nie jest w stanie przewidzieć skali przyszłych zjawisk, o czym pisaliśmy w GeekWeeku.

Reklama

Czy jest inne rozwiązanie? Dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS i kierownik Katedry Hydrologii i Klimatologii wskazuje, że priorytetem powinno być ograniczenie zabudowy na terenach zalewowych oraz rozpoczęcie dyskusji na temat propozycji przesiedleń dla osób zamieszkujących obszary zalewowe.

Jak zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią? Konieczne rozmowy na temat przesiedleń

Prof. Chmiel zauważył, że w Polsce brakuje zbiorników retencyjnych i wskazał na konieczność budowy zwłaszcza suchych zbiorników przeciwpowodziowych (polderów). - Jednak i to nie gwarantuje całkowitej ochrony. Wątpię, że jest w ogóle możliwość wybudowania tylu zbiorników, żeby nie było zagrożeń powodziowych. Zdarzają się bowiem katastrofy, których nie da się po prostu powstrzymać - zaznaczył. Wskazał również na inne działania, które powinny zostać podjęte.

- O ile w ostatnich latach powstały mapy obszarów zalewowych dla głównych rzek, to brakuje ich jeszcze na terenach mniejszych rzek, ich dopływów, dla cieków okresowych, a nawet suchych dolin, którymi odbywa się sporadycznie spływ powierzchniowy. Tam właśnie mamy do czynienia z wydawaniem nowych pozwoleń budowalnych. Jak pokazała obecna sytuacja, właśnie małe cieki stały się dużymi, rwącymi rzekami, i to przyczyniło się do tylu nieszczęść - wyjaśnił ekspert w rozmowie z PAP.

Jego zdaniem powinno się również podjąć rozmowy na temat propozycji przesiedleń ludności zamieszkałej na terenach zalewowych. To bardzo trudna decyzja, dlatego dobrze byłoby zacząć temat już teraz, gdy ludzie są najbardziej skłonni, do ich podjęcia. Trudno nie zgodzić się z lubelskim geografem, gdy ludzie zdążą wyremontować domy i wówczas padnie propozycja zmiany miejsca zamieszkania, prawdopodobnie niewiele osób się zdecyduje.

Należy sobie zdawać sprawę, że są to bardzo trudne decyzje dla osób zamieszkujących takie obszary. Przyznał prof. Chmiel

Do ekstremalnych zdarzeń może dochodzić coraz częściej. Jest to spowodowane suszami, które zmniejszają zdolność gleby do wchłaniania wody. Coraz częściej nad Polkę napływają ciepłe masy powietrza z południa, które w kontakcie z chłodniejszym powietrzem z północy prowadzą do nawalnych opadów.

Źródło: naukawpolsce.pl



***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.