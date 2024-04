Etna jest największym i najaktywniejszym europejskim wulkanem oraz jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Praktycznie cały czas wydobywają się z niego gazy i pary, regularnie dochodzi do erupcji.

Tym razem włoski wulkan wygląda, jakby chciał nieco rozbawić okolicznych mieszkańców, urządzając im pokaz niezwykłych pierścieni z dymu ciągnącym się za nich dymem, niczym meduzy pływające w powietrzu.

Dlaczego Etna strzela gazowymi pierścieniami?

Efektowne pierścienie są zjawiskiem zupełnie naturalnym i charakterystycznym dla Etny. Najprawdopodobniej wydobywają się z najbardziej aktywnego krateru Bocca Nuova, który utworzył się w 1945 roku. Wewnątrz kanału nad komorą magmową dochodzi do eksplozji pęcherzyków gazu, który jest z dużą siłą i prędkością wyrzucany przez wąski komin. Mieszanka dymu, pary wodnej i innych gazów, która potrafi być wystrzelona nawet na kilkaset metrów, gdzie utrzymuje się przez kilka minut, po czym rozpływa się w powietrzu.

W trakcje tego typu aktywności można naliczyć dziesiątki lub setki białych pierścieni. Rekord na razie należy do roku 2000, kiedy to z krateru Bocca Nuova wypuszczonych zostało ponad 5 tysięcy pierścieni. Wówczas towarzyszyły im niewielkie erupcje z innego krateru, ale szczęśliwie obyło się bez ofiar. Etna wybucha praktycznie co roku (lub nawet kilka razy w roku), o erupcjach mogliśmy usłyszeć w 2021, 2022 i 2023 roku. Zazwyczaj lawy jest stosunkowo niewiele, choć zdarzały się przypadki, że potrafiła przemieścić się nawet na odległość 16 kilometrów. Wydobywający się materiał piroklastyczny potrafi unieść się na wiele kilometrów i powodować problemy z lotami.

Etna ma charakterystyczny kształt. To dlatego, że jest stratowulkanem

Etna jest stratowulkanem, który uformował się około 30 tysięcy lat temu na Sycylii na styku płyt tektonicznych. To obszar, gdzie płyta afrykańska naciska nieustannie na płytę eurazjatycką. Powstające naprężenia oprócz obecności zjawisk wulkanicznych powodują trzęsienia ziemi. Naprzemiennie wydobywają się z niej magma oraz materiał piroklastyczny (m.in. pyły, popioły, pumeks, bomby wulkaniczne).

Ze stratowulkanów wydobywa się bogata w krzemionkę kwaśna lawa. W związku z tym, że jest gęsta, nie rozlewa się na dużym obszarze, a stosunkowo szybko zastyga, dzięki czemu tworzy się charakterystyczny stożek o bardziej stromych zboczach, niż rozległe wulkany tarczowe (jak choćby Mauna Loa na Hawajach). Obecnie Etna wznosi się na wysokość 3357 m n.p.m., ale ta wysokość z pewnością ulegnie zmianie w wyniku kolejnych erupcji.