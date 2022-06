Theresa Birgin Lucas z Bemidji zrobiła zdjęcie 18 czerwca, kiedy wracała do domu po wizycie u rodziny w szpitalu. Autorka fotografii na łamach PetaPixel mówi: - Zrobiłam to zdjęcie podczas jazdy (ups) i po prostu wysłałam je do niej (córki - red.), mówiąc jej, że nie jestem tak daleko od domu - . Jak dodaje: - Nie patrzyłam na zdjęcie, dopóki nie wróciłam do domu -

Zdjęcie zostało wykonane iPhonem 8 i nie zostało poddane późniejszej edycji. Dalej zostało ono udostępnione na profilu autorki na Facebooku, skąd rozpowszechniło się po Internecie, trafiając do lokalnych mediów, krajowych serwisów informacyjnych, czy też do Reddita.

Podniebne tsunami?

Autorka zatytułowała zdjęcie "Ocean in the Sky" i zgłosiła je do konkursu fotograficznego na Minnesota State Fair. Zdjęcie przedstawia "czoło" nadchodzącej burzy.

Jak mówi dla KVRR meteorolog Mariah Bush: - Moja początkowa myśl, że była to może jakaś podstawowa chmura lub chmura nimbocumulus, a nawet chmura szelfowa, ale po dalszych poszukiwaniach - są pewne chmury, których nigdy wcześniej nie widziałam. Tak więc, właściwie, zdjęcie jest całkiem wyjątkowe. -

Najprawdopodobniej uwiecznione chmury powstały w wyniku przemieszczania się frontów atmosferycznych, kiedy front ciepły nasuwa się na zimniejsze masy powietrza. Powietrze za frontem ciepłym jest bardziej wilgotne i cieplejsze, aniżeli powietrze znajdujące się przed nim. W wyniku przesuwania się dwóch różnych mas powietrza mogą powstać nimbostratusy i altostratusy.

Nimbostratus jest chmurą, która występuje w postaci ciemnoszarej warstwy, która zazwyczaj całkowicie zasłania niebo. Zbudowana jest z kropel wody oraz kryształków lodu.