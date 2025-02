Niska woda Zbiornika Czorsztyńskiego odsłoniła zalaną miejscowość Maniowy

Średni normalny poziom wody w zbiorniku to ok. 528–529 m n.p.m., zaś minimalny poziom spiętrzenia wynosi 510 m n.p.m. Obecnie wysokość lustra wody jest na poziomie 525 m n.p.m. Hydrolog jest zdania, że zbiornik powinien "odbudować się" na wiosnę, w okresie topnienia śniegu w Tatrach. – Martwimy się jedynie o to, że jest susza i nie ma porządnej zimy z opadami śniegu, natomiast nie ma powodu do alarmu. To naturalny proces przyrodniczy i od 1997 roku, kiedy zbiornik został zapełniony, nie notowaliśmy alarmująco niskich poziomów – poinformował. Do tej pory najniższy poziom lustra wody w zbiorniku wynosił 514 m n.p.m.