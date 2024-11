Może to być zadziwiające, ale wciąż na naszej pięknej planecie znajdują się tajemnicze miejsca , o których istnieniu nikt nie wie, a nawet nikt nigdy tam nie był. Szacuje się, że takie fascynujące miejsca stanowią nawet ponad 10 procent powierzchni Ziemi .

Użytkownik kokoblocks to fan buszowania i odkrywania dziwnych obiektów znajdujących się na najdalszych zakątkach naszej pięknej planety. Oczywiście, wszystkiego tego dokonuje sprzed ekranu laptopa, bo za pośrednictwem obrazów satelitarnych z Map Google lub Google Earth .

Odkrył tajemniczą dziurę w oceanie. To piekło dla ptaków

Tym razem natknął się na bardzo dziwny obiekt, który znajduje się na Oceanie Spokojnym . W jego odkryciu nie byłoby nic nadzwyczajnego, bo w sieci często pojawiają się takie tajemnicze miejsca, gdyby nie fakt, że to coś znajduje się na oceanie i ma kształt trójkąta.

Inni użytkownicy Reddita popuścili wodze fantazji i sugerowali, że to coś zupełnie niezwykłego, czego jeszcze nie było. Tymczasem rozwiązanie zagadki było prozaiczne. To nic innego jak wyspa Vostok (Vostok Island). Znajduje się ona na południe od rajskich Hawajów .

Jej niezwykłość polega na tym, że nie doczekała się lepszych obrazów satelitarnych, dlatego nie możemy przyjrzeć się jej bliżej. Czarna plama to gęsty las Pisonii, czyli roślin z rodziny nocnicowatych. Co ciekawe, drzewa Pisonii przypominają każde typowe duże drzewo tropikalne, ale uważane są za najokrutniejsze na świecie , gdyż zabijają ptaki.

W jaki sposób giną? Otóż wpadają w perfidną pułapkę. Strąki, z których chcą one zjeść owady, są pokryte bardzo lepką mazią. Przyczepia się ona do ptasich piór. Gdy ofiary zorientują się, co się z nimi stało, tak naprawdę jest już za późno. Ptaki giną z głodu w potwornych męczarniach, a później stają się świetnym nawozem dla drzew.