Pogoda ma to do siebie, że może zmienić się bardzo szybko i niespodziewanie. Im dłuższa prognoza tym jest mniej pewna. Jednakże istnieją symulacje, które mogą ujawnić to, czego można się spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy. Czy w tym roku pogoda będzie dopisywać podczas wakacji?

Jak pisze IMGWU-PIB w komunikacie: "Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego".

Jak pogoda będzie w maju?

IMGW-PIB podaje, że w maju zarówno miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów będzie podobna jak w poprzednich latach (norma wieloletnia z okresu 1991-2020 r.). Średnia temperatura powinna wynieść między 10 stopni Celsjusza (Zakopane) a 14,8 stopnia Celsjusza (Warszawa, Zielona Góra, Poznań, Gorzów Wielkopolski).

Opady mają wynosić od 34,9 mm (Gorzów Wielkopolski) do 93,1 mm (Rzeszów). Opady będą wyższe w Białymstoku (58,6-77,6 mm), Katowicach (39,3-87,4 mm), Krakowie (51,8-87,7 mm), czy w Lublinie (45,2-81,5 mm). Jednocześnie więcej padać będzie w Zakopanem (110,5-154,1 mm).

Pogoda na lato 2024 w czerwcu

Okres wakacyjny rozpoczynający się w czerwcu może być wyjątkowo miły. IMGW podaje, że średnia temperatura powietrza w czerwcu będzie powyżej normy dla całego kraju. Średnia temperatura powietrza będzie wynosić od 13,8 stopnia Celsjusza (Zakopane) do 18,3 stopnia Celsjusza (Warszawa i Wrocław). Wyższe temperatury będą notowane także w Zielonej Górze (16,3-18,1 stopni Celsjusza), Rzeszowie (17,0-18,1 stopnia Celsjusza), a także w Poznaniu (16,5-18,2 stopnia Celsjusza), Opolu (17,2-18,2 stopnia Celsjusza) oraz w Krakowie (17,2-18,2 stopnia Celsjusza).

Z kolei średnia suma opadów w czerwcu będzie w normie. Najniższe wartości będą odnotowywane w Gdańsku (29,7-63,5 mm), Zielonej Górze (40,8-70,2 mm), Gorzowie Wielkopolskim (35,2-74,8 mm) Poznaniu (39,5-76,3 mm) oraz w Toruniu (38,5-62,9 mm). Natomiast największe opady mogą wystąpić w Zakopanem (115,6-192,2 mm), Katowicach (57,1-93,3 mm), Koszalinie (53,1-91,4 mm) i w Rzeszowie (66,2-92,6 mm).

Pogoda w lipcu. Czy to dobry miesiąc na urlop w Polsce?

W lipcu również notowana będzie średnia temperatura powietrza powyżej normy. Najcieplej będzie w Warszawie (19,2-20,3 stopnia Celsjusza), Opolu (19,4-20,3 stopnia Celsjusza), a także we Wrocławiu (19,4-20,2 stopni Celsjusza), czy w Toruniu (18,7-20,1 stopnia Celsjusza). Nieco chłodniej będzie na Pomorzu, w Gdańsku średnia temperatura powietrza wyniesie od 17,8 do 18,8 stopni Celsjusza, Koszalinie od 17,3 do 18,6 stopni Celsjusza, zaś w Szczecinie od 18,3 do 19,4 stopni Celsjusza. Niższe temperatury wystąpią również w Zakopanem (15,7 do 16,2 stopnia Celsjusza).

Średnie sumy opadów dla lipca będą podobne jak w poprzednich latach. Najniższe średnie sumy będą notowane w Gorzowie Wielkopolskim (44,8-88,1 mm), Łodzi (489,7-88,6 mm), a także w Warszawie (61,2-88 mm). Z kolei najwyższe w Zakopanem (120,3-244,6 mm), Katowicach (78,2-102 mm), Krakowie (64,9-107,6 mm), Koszalinie (58,7-104,7 mm), Olsztynie (71,4-103,1 mm), Wrocławiu (70,4-105,6 mm) oraz w Opolu (51,7-102,3 mm).

Słońce czy deszcz. Jaka pogoda będzie w sierpniu?

Również w sierpniu średnia temperatura powietrza będzie wyższa niż w ostatnich latach. Najwyższych temperatur można się spodziewać w Poznaniu (18,4-19,6 stopni Celsjusza), Zielonej Górze (18,4-19,5 stopnia Celsjusza), czy też w Opolu (18,8-19,5 stopnia Celsjusza). Niższe średnie temperatury wystąpią w Zakopanem (14,8-15,9 stopnia Celsjusza), Białymstoku (17,1-17,8 stopnia Celsjusza) oraz w Suwałkach (17,2-17,9 stopni Celsjusza) i w Koszalinie (17,4-18,2 stopnia Celsjusza).

Średnia suma opadów w sierpniu będzie w "normie". Najwięcej deszczu spadnie w Zakopanem od 99,2 do 158,3 mm, a także w Koszalinie (72,6-100,3 mm), Katowicach (55,2-92,9 mm) oraz w Zielonej Górze (48,3-87,4 mm). Natomiast najmniejsze sumy opadów będą w Lublinie (39,2-57 mm), Łodzi (40,3-59,9 mm), czy w Gorzowie Wielkopolskim (45,8-62,7 mm).

Podsumowując, średnia temperatura powietrza przez cały okres wakacyjny będzie wyższa niż w poprzednich latach, z kolei średnie sumy opadów będą utrzymywać się w normie (okres 1991-2020 r.).