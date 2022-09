Zespół badawczy pod kierownictwem dr Toma Gernona analizowali jaki wpływ na skład chemiczny Ziemi miała ewolucja roślin lądowych w ciągu ostatnich 700 mln lat. Wyniki badań zostały opublikowane w Nature Geoscience . Ewolucja roślin lądowych nastąpiła około 430 mln lat temu, kiedy Ameryka Północna i Europa zostały połączone (okres sylurski). Wskutek działalności flory, ziemska biosfera została "drastycznie zmodyfikowana", przygotowując grunt pod przyszłe pojawienie się dinozaurów.

- Rośliny spowodowały fundamentalne zmiany w systemach rzecznych, powodując więcej meandrujących rzek i błotnistych terenów zalewowych, a także powstanie miąższych gleb. Ta zmiana była związana z rozwojem systemów ukorzeniania się roślin, które ustabilizowały kanały rzeczne, które zablokowały transport osadów na długi czas - mówi dr Christopher Spencer z Queen's University w Kingston w Ontario.

Naukowcy doszli do wniosku, że rzeki transportują wyżej wspomniane osady do oceanów, które są następnie przenoszone do stopionego wnętrza Ziemi w strefach subdukcji, gdzie się topią, tworząc nowe skały.

Kiedy te skały się krystalizują, zostają uwięzione w pozostałościach swojej historii. Postawiliśmy więc hipotezę, że ewolucja roślin powinna dramatycznie spowolnić dostarczanie osadów do oceanów i że ta cecha powinna zostać zachowana w zapisie kopalnym dr Tom Gernon z Uniwersytetu w Southampton

Rośliny mają wpływ na skład wnętrza Ziemi?

Naukowcy, by przetestować swój pomysł, przeanalizowali ponad pięć tysięcy kryształów cyrkonu, które powstały w strefach subdukcji. Cyrkony są swego rodzaju "kapsułami czasu", które zachowują informacje na temat warunków chemicznych, jakie miały miejsce na Ziemi w trakcie ich krystalizacji, miliony lat temu.

Zespół odkrył nagłą zmianę składu skał tworzących kontynenty, która chronologicznie pokrywa się z początkiem ewolucji roślin lądowych. Zaobserwowali także, że kryształy wskazują na znaczne spowolnienie transportu osadów do oceanów. Potwierdzili oni, że roślinność zmieniła powierzchnię Ziemi i miała także wpływ na dynamikę topnienia skał w płaszczu naszej planety.

Jak powiedział dr Spencer: - To niesamowite myśleć, że zazielenienie kontynentów było odczuwalne we wnętrzu Ziemi. Mam nadzieję, że ten wcześniej nierozpoznany związek między wnętrzem Ziemi a środowiskiem powierzchniowym będzie stymulować dalsze badania.