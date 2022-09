Spis treści: 01 Nowy lek spowalnia chorobę Alzheimera

02 Jak działa Lecanemab - nowy lek na chorobę Alzheimera?

03 Efekty uboczne leku na chorobę Alzheimera

04 Kiedy lek na chorobę Alzheimera będzie dostępny?

Szacuje się, że obecnie na świecie na Alzheimera choruje od 15 do 21 milionów ludzi. Według organizacji Alzheimer's Disease International liczba ta może wzrosnąć nawet do 139 milionów do 2050 r. W Polsce ten problem dotyka już ponad 350 tys. osób, a jeśli doliczymy inne formy otępienia, chorych może być już ponad pół miliona.

Alzheimer dotyka nie tylko osobę chorą, ale całe najbliższe otoczenie. Niestety od wielu lat nie było żadnego przełomu w tej dziedzinie. Nie powstał żaden istotny lek, który mógłby, choć w pewnym stopniu zahamować rozwój choroby. Teraz nastąpił przełom.

Reklama

Nowy lek spowalnia chorobę Alzheimera

Amerykańska firma biotechnologiczna Biogen Inc. we współpracy z japońskim koncernem farmaceutycznym Eisai Co Ltd. poinformowały, że ich eksperymentalny lek znacząco spowolnił pogorszenie funkcji poznawczych u osób we wczesnym stadium rozwoju choroby.

Badania prowadzono na 1800 pacjentach. Lek o nazwie Lecanemab spowolnił postęp choroby wyniszczającej mózg o 27% w porównaniu z placebo.

- To nie jest ogromny efekt, ale jest pozytywny - powiedział Ronald Petersen, dyrektor Mayo Clinic Alzheimer’s Disease Research Center w Rochester w stanie Minnesota.

Jak działa Lecanemab - nowy lek na chorobę Alzheimera?

Naukowcy podejrzewali, że opóźnienie postępu wyniszczającej choroby może być możliwe dzięki usuwaniu lepkich złogów białka zwanego beta-amyloidem z mózgów osób z wczesną chorobą Alzheimera. Lecanemab, podawany dożylnie, atakuje formy amyloidu, które się jeszcze nie zlepiły.

Przeczytaj także: Czy muzyka może pomóc osobom z demencją?

W III fazie badań na podstawie Skali Klinicznej Oceny Stopnia Otępienia (CDR) oceniano zdolność leku do minimalizacji pogorszenia funkcji poznawczych i funkcjonalnych. CDR to skala liczbowa stosowana do ilościowego określenia nasilenia otępienia u pacjentów w obszarach takich jak pamięć, orientacja, osądzanie i rozwiązywanie problemów oraz opieka osobista.

Jeśli możesz spowolnić chorobę o prawie 30%, to fantastycznie. Tego właśnie szukaliśmy powiedział dr Jeff Cummings, dyrektor Chambers-Grundy Center for Transformative Neuroscience na Uniwersytecie Nevada w Las Vegas.

Efekty uboczne leku na chorobę Alzheimera

Niestety, każdy lek, a więc ten również, ma efekty uboczne. Jednym z nich jest obrzęk mózgu. Częstość występowania w związku z leczeniem antyamyloidem wynosiła 12,5 proc. w grupie lecanemab w porównaniu do 1,7 proc. w grupie placebo. Jednak, jak podają firmy, widoczne objawy w grupie leku były obserwowane w zaledwie 2,8 proc. przypadków.

Mikrokrwotoki w grupie osób leczonych lekiem wystąpiły w 17 proc., w porównaniu do 8,7 proc. osób, którym podano placebo. Ronald Petersen poinformował, że wskaźnik efektów ubocznych jest z pewnością tolerowany.



Kiedy lek na chorobę Alzheimera będzie dostępny?

Eisai/Biogen starają się o zgodę w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków w przyspieszonej ścieżce. Decyzja ma nastąpić na początku stycznia. Eisai poinformowało również, że w ciągu następnych 6 miesięcy będą się ubiegać o pozwolenia w Japonii i Europie.

Na podstawie wczesnych szacunków roczny koszt leczenia może wynieść od około 10 tys. do nawet 40 tys. dolarów. W Stanach Zjednoczonych lek najprawdopodobniej będzie refundowany.

Przeczytaj także:

Gdzie w naszym mózgu znajduje się świadomość? Naukowcy są coraz bliżej odpowiedzi

Zmodyfikowany wirus opryszczki niszczy raka. W rozwoju leku pomoże Polak

Nanoplastik w ludzkich komórkach może wpływać na funkcjonowanie ciała