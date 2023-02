Sasquatch zwany też Wielką Stopą może istnieć naprawdę! Czym jest?

Z kolei analizy przeprowadzone w 2009 roku wykazały wysoki stopień nakładania się populacji tego gatunku niedźwiedzia i obserwacji Sasquatcha.

Floxon w swoich badaniach uwzględnił wszystkie miejsca w Ameryce Północnej, gdzie niedźwiedzie czarne i ludzie żyją obok siebie. Dane o obserwacjach legendarnego stworzenia pochodziły z Organizacji Terenowych Badaczy Wielkiej Stopy. Dysponuje ona danymi geograficznymi obserwacji od XX wieku. Następnie analityk zestawił pozyskane dane z informacjami o gęstości populacji i zasięgu migracji Ursus americanus oraz rozmieszczenia i gęstości ludności.

Okazało się, że istnieje pewien związek. W miejscach o większej gęstości zaludnienia i występowania niedźwiedzia czarnego notowano większą liczbę obserwacji Wielkiej Stopy.

Ta zależność była widoczna w północno-zachodniej części kontynentu. Jednak jak wyjaśnić obserwacje w Teksasie i na Florydzie, gdzie mimo niewielkiej populacji tego gatunku niedźwiedzia, było dużo doniesień o stworze? Amerykański analityk twierdzi, że inne obserwacje mogły być spowodowane błędami w odpowiednim dopasowaniu lat obserwacji, błędnej identyfikacji innego zwierzęcia, a nawet... obecnością bezdomnych.

Warto zauważyć, że obserwacje Sasquatcha odnotowano w stanach, w których nie są znane żadne lęgowe populacje niedźwiedzia czarnego. Chociaż można to interpretować jako dowód na istnienie nieznanego hominida w Ameryce Północnej, można to również wyjaśnić między innymi błędną identyfikacją innych zwierząt (w tym ludzi) przyznaje Foxon w publikacji

Być może himalajskie Yeti to również azjatycki niedźwiedź czarny, himalajski niedźwiedź brunatny czy tybetański niedźwiedź brunatny pokryty śniegiem. Potwierdzają to znaleziska, które zawsze należały do innych zwierząt, na czele z niedźwiedziami.

