Na kolumbijskiej wyspie San Andres doszło śmiertelnego ataku rekina, którego ofiarą padł 56-letni turysta z Włoch. Mężczyzna podczas nurkowania został ugryziony przez około trzymetrowego żarłacza tygrysiego, w wyniku czego stracił kawałek prawego uda. Chwilę później okoliczni świadkowie usłyszeli przerażające wołanie o pomoc.

Z pomocą Włochowi natychmiast ruszyli przebywający w okolicy ludzie. Następnie rannego mężczyznę przetransportowano do szpitala, gdzie walkę o jego życie podjęli lekarze. Niestety, nie udało się go uratować. W wyniku zbyt dużej utraty krwi 56-latek zmarł.

Według relacji świadków Włoch był bardzo dobry pływakiem, a w morzu przebywał od dłuższego czasu. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Co więcej, nigdy u wybrzeży wyspy San Andres nie doszło do podobnego incydentu, choć miejsce to stanowi wyjątkowo popularną bazę do nurkowania.

Po zdarzeniu od razu zaczęto odradzać wszystkim wokół wchodzenia do wody, a już wkrótce pojawiły się w sieci nagrania pokazują rekiny pływające nad brzegiem, przy którym doszło do tragedii.

Żarłacze tygrysie są zaraz po żarłaczach białych najniebezpieczniejszymi rekinami świata. Warto wspomnieć, że to właśnie przedstawiciel drugiego z wymienionych gatunków zaatakował w zeszłym miesiącu ze skutkiem śmiertelnym 35-letniego instruktora nurkowania u wybrzeży australijskiego Sydney.

Należy jednak pamiętać, że rekiny atakują ludzi wyjątkowo rzadko, a w ciągu roku odnotowuje się zaledwie kilka przypadków śmierci spowodowanych w taki sposób. Dla przykładu więcej ofiar mają na swoim koncie krowy, jednak reżyser filmu "Szczęki" z jakiegoś powodu nie zdecydował się obsadzić ich w głównych rolach swojego filmu.