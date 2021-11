Takich obrazów Ziemi jeszcze nie widzieliśmy. Pierwsza fotka z Landsat 9

Landsat 9 to kolejny satelita obserwacyjny Ziemi. Został wyniesiony na orbitę we wrześniu 2021 roku i jest kolejnym elementem programu monitoringu naszej planety. Urządzenie jest obecnie najbardziej zaawansowanym tego typu w historii. Pozwoli on ludzkości lepiej zarządzać zasobami naturalnymi i zadbać o środowisko naturalne.

Na pierwszym obrazie satelitarnym możemy zobaczyć północno-zachodnie obszary Australii. Ponad nimi górują chmury typu cirrus i cumulus. Jest to jedno z najpiękniejszych wybrzeży tego kontynentu. Obfituje ono w lasy namorzynowe. Musimy przyznać, że obraz cechuje się rewelacyjną jakością, chociaż nie jest to maksymalna rozdzielczość oferowana przez urządzenie.

Zdjęcie Tak pięknie wygląda północno-zachodnie wybrzeże Australii z Landsat 9 / NASA / materiały prasowe

Satelita wyposażony został w potężne systemy obserwacyjne. Naukowcy z NASA informują, że może rozróżniać ponad 16 tysięcy odcieni koloru o danej długości fali. Tymczasem jeden z jego poprzedników, Landsat 7, potrafił zaledwie 256 kolorów. To pokazuje, o jak zaawansowanym urządzeniu mówimy.

Zdjęcie Lasy namorzynowe Australii z satelity Landsat 9 / NASA / materiały prasowe

Landsat 9 jest wspólnym dziełem Amerykańskiej Agencji Kosmicznej (NASA) i Służby Geologicznej (USGS). Dzięki satelicie, będziemy mogli w czasie rzeczywistym obserwować zmiany w poziomach mórz i oceanów, skutków pożarów i wylesienia oraz degradację raf koralowych. Naukowcy mają zamiar wykorzystać te cenne dane do przygotowania programów ochrony środowiska naturalnego.