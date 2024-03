To miały być legendarne łowy. Chciał być jak Frankenstein

Tworzył nielegalne hybrydy zwierząt

Tymczasem Arthur Schubarth wysłał materiał genetyczny z części argali do laboratorium, aby stworzyć sklonowane embriony, a następnie wszczepiał zarodki owiec zwierzętom na swoim ranczo, w wyniku czego powstał pojedynczy czysty genetycznie samiec owcy Marco Polo, który został nazwał "Królem Gór Montany". Później wykorzystywał zaś jego nasienie do sztucznego zapładniania innych gatunków owiec i tworzenia zwierząt hybrydowych.

A wszystko po to, by stworzyć jak największe i najdroższe gatunki do sprzedaży na rancza łowne, bo owce dzikie są szczególnie pożądane przez myśliwych ze względu na swoje rozmiary i masywne zakręcone rogi. Na szczęście nie będzie mógł dalej prowadzić swojej działalności, bo za każde z dwóch popełnionych przestępstw grozi mu maksymalnie pięć lat więzienia, grzywna w wysokości do 250 tys. USD i trzy lata nadzorowanego zwolnienia - wyrok zapadnie 11 lipca.

To był zuchwały plan stworzenia masywnych hybrydowych gatunków owczych, które mają być sprzedawane i ścigane jako trofea. W dążeniu do tego programu Schubarth naruszył prawo międzynarodowe i ustawę Laceya powiedział zastępca prokuratora generalnego Todd Kim z Wydziału Środowiska i Zasobów Naturalnych Departamentu Sprawiedliwości (ENRD).