W Brazylii odkryto nowy gatunek leniwca, który już jest zagrożony wyginięciem

Marcin Jabłoński Przyroda

Ma głowę jak orzech kokosowy, jest tak samo wolny, jak inne leniwce i już sprawia problemy dla naukowców, którzy chcą go uratować. Co ciekawe, okazuje się, że w historii już ktoś go znalazł, a nawet opisał.

Zdjęcie Nowy gatunek leniwca odkryła grupa brazylijskich naukowców, porównując stada na północy i południu Lasu Atlantyckiego / Rogerio Peccioli