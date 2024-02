W Chinach odnaleziono tajemniczego „smoka” sprzed 240 milionów lat

Międzynarodowy zespół naukowców w prowincji Guizhou w południowych Chinach odkrył wyjątkowe skamieliny prehistorycznego gada (Dinocephalosaurus orientalis) sprzed 240 milionów lat. Znajdowały się one w osadach wapiennych. Badacze uważają, że kości przyczynią się do ujawnienia wielu pradawnych tajemnic.

Niezwykły prehistoryczny gad prosto z Chin

Po raz pierwszy naukowcy byli w stanie zobaczyć Dinocephalosaurusa orientalis w całości. Dr Nick Fraser z National Museums Scotland mówi, że gad: - Miał kończyny przypominające płetwy, a jego szyja była dłuższa niż jego ciało i ogon razem wzięte.

Jak stwierdzili naukowcy: "Dzięki 32 oddzielnym kręgom szyjnym Dinocefalozaur orientalis miał niezwykle długą szyję, którą można porównać z szyją Tanystropheus hydroides, innego dziwnego gada morskiego ze środkowego triasu, który żył zarówno w dawnej Europie, jak i w Chinach".

Dodali również: "Obydwa gady były podobnej wielkości i miały kilka wspólnych cech czaszki, w tym uzębienie przypominające pułapkę na ryby. Jednak Dinocefalozaur jest wyjątkowy pod względem posiadania znacznie większej liczby kręgów zarówno na szyi, jak i na tułowiu, co nadaje zwierzęciu znacznie bardziej przypominający węża wygląd [...] Pomimo powierzchownych podobieństw, Dinocephalosaurus nie był blisko spokrewniony ze słynnymi plezjozaurami o długich szyjach, które wyewoluowały dopiero około 40 milionów lat później i które zainspirowały mit o potworze z Loch Ness".

Badacze są zgodni, że długa i niezwykle elastyczna szyja zapewniała prehistorycznemu gadowi zdecydowaną przewagę w polowaniu. Mógł on szukać pożywienia m.in. w podwodnych skalnych szczelinach, gdzie ukrywały się różnego rodzaju mniejsze zwierzęta.

Jest to jeszcze jeden przykład dziwnego i wspaniałego świata triasu, który nadal wprawia paleontologów w zakłopotanie dr Nick Fraser

Jak powiedział dr Stephan Spiekman, pracownik naukowy z Państwowego Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie: - Dla mnie, jako badacza na początku kariery, przyczynienie się do tych znaczących odkryć było niesamowitym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że nasze przyszłe badania pomogą nam lepiej zrozumieć ewolucję tej grupy zwierząt, a w szczególności to, jak funkcjonowała wydłużona szyja.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.