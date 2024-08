Wielka chmura dwutlenku siarki dotarła nad Polskę. Co to dla nas oznacza?

Dzisiaj w niektórych częściach Polski pojawiła się chmura dwutlenku siarki, która pochodzi z erupcji wulkanu na Islandii. Do tej pory objęła swym zasięgiem niemal całą Europę. Co to może oznaczać dla mieszkańców?

Zdjęcie Nad Polskę nadciągnęła chmura dwutlenku siarki znad Islandii / nyrok555/Zrzut ekranu: windy.com / 123RF/PICSEL