Słońce jest gwiazdą, której jeden cykl trwa zazwyczaj około 11 lat. Do maksimum dochodzi w pierwszej połowie tego okresu. Ostatni miał miejsce w latach 2008-2019. Można więc szybko policzyć, że obecnie zbliżamy się ponownie do maksymalnej aktywności i ta jest naprawdę duża oraz wyższa względem prognoz.

Aktywność Słońca wyższa od dotychczasowych prognoz

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest maksimum słoneczne. Następuje ono około 3-5 lat później po wejściu gwiazdy w kolejny cykl. W trakcie zbliżania się do tego momentu (co potem doprowadzi do odwrócenia pola magnetyczne) przybywa plam słonecznych. Są to zaciemnione miejsca na powierzchni.

Naukowcy, którzy śledzą aktywność Słońca, w ostatnim czasie naliczyli bardzo dużo plam. Na początku tego miesiąca NOAA informowała, że zaobserwowano aż 299 takich tworów w ciągu zaledwie 24 godzin. Jeśli zostanie to potwierdzone, to będzie to rekord plam słonecznych w ujęciu dobowym od ponad 22 lat!

Nie sądziliśmy, że Słońce będzie tak aktywne w tym konkretnym cyklu, ale obserwacje są zupełnie odwrotne. powiedział Andrew Gerrard, kierownik wydziału i dyrektor Centrum Badań Słoneczno-Ziemskich w Instytucie Technologii New Jersey w wypowiedzi dla Business Insidera

Śledzenie plam słonecznych jest bardzo ważne

Naukowcy śledzą takie twory powstające na Słońcu, gdyż są to źródła tak zwanych rozbłysków słonecznych. Dzięki nim mamy później okazje podziwiać spektakularne zorze. Jednak koronalne wyrzuty masy mają również negatywne skutki.

Tego typu aktywność słoneczna, gdy jest skierowana w naszą stronę, może doprowadzać na Ziemi do przerw w dostawie energii czy transmisji radiowych, zakłócania sygnału GPS czy mieć bardzo negatywny wpływ na znajdujące się na orbicie satelity, które mogą nawet ulegać zniszczeniu.



Obecne prognozy sugerują, że maksimum słoneczne nastąpi w drugiej połowie 2025 r., ale tak naprawdę dowiemy się, kiedy nastąpi to prawdziwe w momencie, gdy aktywność zacznie ponownie spadać. Alex James, fizyk University of College London w wypowiedzi dla Business Insidera

Warto dodać, że tylko od stycznia br. burze geomagnetyczne wywołały przerwy w łączności radiowej na czterech kontynentach: Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Afryce. Natomiast w lutym 2022 r. takie zjawisko doprowadziło do opadnięcia 38 satelitów Starlink należących do SpaceX.

