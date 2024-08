Do niecodziennego zdarzenia doszło 15 sierpnia 1977 r., kiedy to w obserwatorium Big Ear w Ohio odebrano niezwykle intensywny sygnał radiowy. Był on wyjątkowy i to skłoniło astronoma Jerry'ego Ehmana do napisania na wydruku frazy "Wow!", którą umieścił obok zakreślonych danych. Stąd też potoczna nazwa dla przechwyconego zjawiska. Chociaż jego źródło przez dekady pozostawało tajemnicą. Do teraz, bo naukowcy twierdzą, że udało się je ustalić.

Tajemniczy sygnał z kosmosu nie pochodził od kosmitów

"Wow!" z czasem doczekał się projektu, w ramach którego badacze próbowali ustalić źródło tajemniczego sygnału z kosmosu. Tak powstało AWOW (Arecibo Wow), gdzie naukowcy sięgnęli po archiwalne dane pochodzące z portorykańskiego Obserwatorium Arecibo, które z czasem uległo zniszczeniu.

Zdjęcie Wydruk sygnału "Wow!", który został zakreślony przez astronoma Jerry'ego Ehmana. / Big Ear Radio Observatory / materiał zewnętrzny

W danych pochodzących z Arecibo udało się doszukać podobieństw do "Wow!" Badaniem kierował Abel Méndez, adiunkt fizyki i astrobiologii na Uniwersytecie Portoryko. Zaczął on zgłębiać tajemnicze zdarzenie dopiero w tym roku.

Muszę przyznać, że sygnał "Wow!" był dla mnie i dla wielu astronomów czymś w rodzaju przypadku. Więc nigdy tak naprawdę nie zwracałem na niego uwagi powiedział Abel Méndez w wypowiedzi dla Gizmodo.

Dzięki porównaniom z danymi pochodzącymi z Obserwatorium Arecibo udało się ustalić, że "Wow!" jest następstwem bardzo rzadkiego zjawiska, do którego dochodzi w kosmosie. Co to takiego?

Zdjęcie Kultowe Obserwatorium Arecibo uległo zniszczeniu i nie zostanie odbudowane. / Arecibo Observatory/NAIC / materiały prasowe

"Wow!" wynikiem rzadkiego zjawiska w kosmosie

Sygnał "Wow!" trwał 72 sekundy, ale wyróżniał się niezwykłą intensywnością. Miał wąską szerokość pasma 1420 MHz w pobliżu linii wodoru. Dlatego niegdyś sądzono, że może to być sztuczny sygnał, a jego źródła upatrywano się w kosmitach.

Jednak w danych z Obserwatorium Arecibo, które pochodzą z lat 2017-2020, doszukano się podobnych zjawisk w pobliżu linii wodoru, choć mniej intensywnych. Źródłem były międzygwiazdowe chmury zimnego wodoru (HI) w galaktyce. Jednak siła "Wow!" musiała być czymś dodatkowo wzmocniona.

Sygnał został wzmocniony przez gwiazdę typu magnetar

Badacze uważają, że wzmocnienie sygnału było wynikiem rozjaśnienia spowodowanym przejściowym źródłem promieniowania. Naukowcy twierdzą, że mógł to być magnetar, czyli bardzo szczególny typ gwiazdy neutronowej o silnym polu magnetycznym. Takie obiekty są w stanie wzbudzać atomy w chmurach wodoru, czego następstwem jest duże rozjaśnienie.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dowiedziałem się tak wiele o sygnale Wow!. dodał Méndez

Na tym nie koniec badań. Naukowcy sięgnęli po Bardzo Duży Teleskop zlokalizowany w Chile i chcą z użyciem tego potężnego obserwatorium dokładniej zidentyfikować chmury stojące za sygnałami znalezionymi w archiwalnych danych.