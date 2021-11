Naukowcy, prowadzący badania na hiszpańskiej La Palmie, odkryli oliwiny, czyli półszlachetne minerały o kolorze jasnozielonym. Często są one wykorzystywane przez jubilerów do produkcji biżuterii. Niestety, zbieranie ich jest zabronione, jednak można natknąć się na nie i je podziwiać spacerując po obszarach, na których lawa już zastygła.

Ale to nie wszystko. Lokalne władze poinformowały również o powstaniu nowej plaży na La Palmie. Pojawiła się ona na pasie pierwszego jeziora lawy. Plaża jest najmłodszą w Hiszpanii i rozciąga się na dystansie ok. 800 metrów. Co ciekawe, plaża sięga aż na 500 metrów w głąb Oceanu Atlantyckiego i niektóre jej części są piaszczyste.

Zdjęcie Niezwykłe oblicza erupcji wulkanu Cumbre Vieja. Na wyspę spadły oliwiny / 123RF/PICSEL

Ten sam jęzor lawy wcześniej zniszczył miasto Todoque. Miało to miejsce 10 dni po rozpoczęciu erupcji wulkanu Cumbre Vieja. Dotychczas lawa pochłonęła ponad 1000 ha wyspy La Palma i zmusiła do ewakuacji ponad 7000 mieszkańców. Najnowsze dane wskazują, że erupcja nieco się uspokoiła. Jest szansa, że kolejne tygodnie będą spokojniejsze, a wulkan będzie emitował znacznie mniej toksycznych substancji.