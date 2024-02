Z pola dobiegało dziwne dudnienie. Nagle z ziemi wyrósł wulkan

Hałasy spod ziemi. Czy to piekło?

Niektórzy mieszkańcy okolic wzmiankowanego wulkanu wciąż żyją i dzielą się swoimi wspomnieniami z tamtych wydarzeń. W zeszłym roku Guadalupe Ruiz, która w chwili powstawania wulkanu miała 12 lat, opowiadała, jak słyszała "grzmoty i uderzenia przypominające kopniaki konia", by po czasie odczuć, "jakby pod ziemią wzbierała woda".

Wówczas Ruiz bardzo bała się tych odgłosów. Ona i jej sąsiedzi myśleli, że nadchodzi koniec świata. Rolnik Pulido miał biegać po wsi, ściskają kapelusz pokryty popiołem i krzyczeć, że jego pole kukurydzy się otworzyło.

- Powiedzieli mi, że to piekło - powiedziała Ruiz, wspominając tamte dni.

Abel Aguilar, która miała wówczas 5 lat, wspomina, że część ciekawskich dzieci pobiegła w miejsce powstania wulkanu, by zobaczyć, co to jest. Grupka próbowała podejść jak najbliżej i zobaczyć, jak materiał wulkaniczny się porusza.