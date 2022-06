Dzbaneczniki, czyli rodzaj roślin mięsożernych obejmujący co najmniej 168 gatunków, charakteryzują się liśćmi przekształconymi w pułapki, za pomocą których wabią drobne zwierzęta. I choć znajdziemy je w różnych siedliskach, leśnych i nieleśnych, to łączy je jeden fakt, a mianowicie ich dzbanki, przybierające najczęściej cylindryczny kształt z otwartą górą i zamkniętym dołem, znajdują się na ziemią.



To mięsożerna roślina, która poluje pod ziemią

Wszystko po to, by owady przyciągnięte przez atrakcyjną kolorystykę i nektar, mogły wpaść do środka - na dnie dzbanków najczęściej znajduje się zebrana woda, więc topią się w niej, a ich rozkładające się ciała są trawione przez roślinę. W przypadku Nepenthes pudica, odkrytego przez międzynarodową grupę naukowców na Borneo, sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej - badacze początkowo mieli nawet wrażenie, że mają do czynienia z dzbanecznikami pozbawionymi dzbanków.



Po dokładniejszych analizach zaobserwowano jednak, że dzbanki rośliny, dorastające do 11 cm długości, chowają się jednak w naturalnych jamach lub rosną bezpośrednio pod ziemią, gdzie "polują" na mrówki, roztocza, żuki i inne owady żyjące w tym środowisku.



W związku z tym roślina została właśnie sklasyfikowana jako zupełnie nowy gatunek o wspomnianej nazwie Nepenthes pudica, której drugi człon nawiązuje do łacińskiego słowa "pudicus", co oznacza "wstydliwy".

Naukowcy wierzą, że podziemne dzbanki są efektem ewolucyjnego przystosowania tego dzbanecznika do przetrwania, bo na wysokościach, na jakich rośnie, jest bardzo sucho, w związku z czym na powierzchni nie żyje zbyt wiele owadów.

Hipotetyzujemy, że podziemne wnęki mają stabilniejsze warunki środowiskowe, w tym wilgotność i przypuszczalnie także więcej potencjalnych ofiar w okresach suchych podsumowują autorzy badań z University of Bristol.