Co kraj to obyczaj. Ten quiz cię zaskoczy, a 7/10 to dobry wynik

Co wiesz na temat różnych zasad i zwyczajów panujących w różnych zakątkach świata? Nie trzeba być zapalonym podróżnikiem, aby zaznajomić się z tymi zagadnieniami, za to wybierając się w trasę, wręcz trzeba je znać, żeby nie narobić sobie problemów! Gdzie kiwanie głową oznacza "nie"? Co jest nietaktem w Japonii? W którym kraju gest "OK" jest uznawany za obraźliwy? Znasz odpowiedzi na tego typu pytania, które obejmują zwyczaje z różnych krajów? Sprawdź się w quizie i zobacz, ile zdobędziesz punktów!

W różnych zakątkach globu panują różne zasady i zwyczaje. /angor1975 /123RF/PICSEL