"Familiada" inaczej. Bądź jak Strasburger i zadaj pytanie. 7/10 to sukces

Teleturniej "Familiada" od 1994 roku dostarcza rozrywki widzom z różnych zakątków Polski. Całe rodziny zasiadają przed ekrany telewizorów, by śledzić zmagania drużyn. Zazwyczaj rodzinnie bierze się też udział w teleturnieju. Uczestnicy odpowiadają na pytania, próbując się przy tym wstrzelić się we wcześniejsze wybory ankietowanych, bowiem każda taka odpowiedź to punkty dla drużyny. W tym quizie sprawa wygląda jednak nieco inaczej... Podajemy odpowiedzi ankietowanych, a odgadnąć należy, jakie było pytanie! Uwaga, bywa podchwytliwie... Powodzenia!

Karol Strasburger od początku związany jest z kultowym teleturniejem "Familiada". /Jan Bogacz/TVP/East News /East News