Grzybobranie 2024. Rozpoznajesz te okazy? 10/10 zdobędzie tylko mistrz

Jeśli zastanawiasz się, czy sezon na grzyby w 2024 roku już się rozpoczął, to odpowiedź jest twierdząca. W polskich lasach jest pełno grzybów i chętnie korzystają z tego miłośnicy ich zbierania.

Co rusz można zauważyć zaparkowane na poboczach auta i migające między drzewami postacie z koszykami w dłoniach. Czy ten grzyb to maślak, podgrzybek, a może rydz? Umiesz rozróżnić smakowitego borowika szlachetnego od goryczaka żółciowego i borowika szatańskiego?

Sprawdź, czy rozpoznasz na zdjęciach (i przy małych sugestiach) różne spotykane w Polsce okazy. I pamiętaj - nawet jeśli zgarniesz w naszym quizie 10/10, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości co do grzyba, lepiej na wszelki wypadek zanieś go do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam specjalista bezpłatnie pomoże przejrzeć zbiory - oceni czy wśród znalezionych grzybów nie znalazły się przypadkiem takie, które mogą wywołać zatrucie... albo po prostu być bardzo niesmaczne!