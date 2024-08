Ile wiesz o Powstaniu Warszawskim? 10/10 to obowiązek

- Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości - to słynne słowa wypowiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Choć z naszą znajomością historii Polski bywa różnie, to są wydarzenia, daty, które po prostu trzeba znać. Jednym z nich jest Powstanie Warszawskie. Sprawdź, ile wiesz o tym wydarzeniu.

