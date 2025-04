Jak dobrze znasz Disneya? Jeden kadr i wszystko wiesz [QUIZ]

Disney nie zwalnia tempa. Każda nowa produkcja to emocjonalna petarda - trochę śmiechu, trochę łez i obowiązkowa piosenka, która nie chce wyjść z głowy przez miesiąc. W ostatnich latach studio zabrało nas do magicznego domu Madrigalów, poprowadziło przez krainy smoków, ognia i lodu, a nawet pokazało, co się dzieje wewnątrz naszej własnej głowy.