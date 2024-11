Dokładnie od 1 stycznia 2024 r. aż 34 miejscowości uzyskały status miasta, zwiększając tym samym łączną liczbę miast w Polsce do 1013. Jak to będzie wyglądać w 2025 roku? Co nieco już wiadomo, a szczegóły zostaną podane już wkróce - w końcu do nowego roku został niewiele ponad miesiąc.