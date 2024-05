Potrafisz rozpoznać te flagi? 10/15 to już świetny wynik

Różne państwa na świecie mają swoje własne flagi. Choć w odmiennej formie i przy przeróżnych okazjach flagi używane były od czasów zamierzchłych, to pod koniec średniowiecza utarły się jako symbole państw. Niektóre kraje mają bardzo proste albo łatwo zapamiętywalne flagi, inne natomiast są niezwykle skomplikowane, albo... bardzo podobne do innych! Jak dobrze znasz flagi świata? Ten quiz to zweryfikuje! Uwaga, jest podchwytliwie!

Niektóre flagi są bardzo wymyślne, inne natomiast... niezwykle podobne do siebie! /123RF/PICSEL