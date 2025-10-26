[QUIZ] Niezwykłe światy, kultowi bohaterowie. Jak dobrze ich znasz? Sprawdź!
Kinomanów, graczy oraz fanów książek i komiksów łączy jedno: każdy z nas ma jakieś ulubione uniwersa, uwielbianych bohaterów oraz historie, do których chętnie wraca. I o tym też jest ten quiz: znajdziesz tu kultowe postacie i światy, które na lata zapisały się w pamięci milionów osób. Odpowiesz na wszystkie pytania? Sprawdź!
Ludzka wyobraźnia nie zna granic, a pomysły niektórych twórców sypią się jak z rękawa, co od lat dostarcza nam kolejne niezapomniane dzieła. Powstają całe uniwersa, które pokochały miliony fanów na całej Ziemi. Każdy z takich światów ma swoje wyróżniki.
Filmy, gry, seriale, książki i komiksy pełne są różnorodnych bohaterów o wyjątkowych cechach charakteru, wizualnych atrybutach, czy niezwykłych mocach. Ale czy potrafisz bez wahania dopasować fakty do bohaterów i dopasować każdą postać do jej świata?
Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie i przekonaj się, jak dobrze znasz bohaterów popkultury - od Wiedźmina, przez Larę Croft, po Spider-Mana!