Trudny jesienny QUIZ. Pytania cię zaskoczą. Zdobędziesz choć 6 punktów?
Jesień niesie ze sobą nie tylko znane nam wszystkim krótsze dni, chłodniejsze temperatury czy częstsze opady deszczu. To pora roku pełna fascynujących przemian, a o niektórych zjawiskach część osób nie ma pojęcia! A ty, jak wiele wiesz o tej porze roku? Sprawdź się w quizie!
Jesień to nie tylko czas spadających liści, ale i fascynujących zjawisk naturalnych oraz naukowych. Wydawać się może, że doskonale wiemy, co ta pora roku przynosi: krótsze dni, deszcze i mgły oraz niższe temperatury. Ale czy tylko? Otóż nie!
W październiku i listopadzie niebo rozświetlają roje meteorów, a na spacerach, czy nawet w domu, można obserwować ciekawe zjawiska - wywołane przez zmiany, jakie zachodzą w związku z tą porą roku. To idealny moment, by sprawdzić, jak wiele wiesz na temat tego, co przynosi jesień!