W ostatnich latach temat edukacji rozpala opinię publiczną do czerwoności. Zmiany programu nauczania, likwidacja gimnazjów, a w międzyczasie zmierzenie się z wyzwaniem edukacji zdalnej. Jej przyszłość ma znaczenie, gdyż to od młodych będą zależały przyszłe odkrycia (czy to w dziedzinie historii, archeologii, fizyce, chemii, astronomii, naukach o Ziemi i wielu innych) i opracowywanie nowych wynalazków, o których czytacie w Geekweeku.

Reklama

Cóż, w dzisiejszym złożonym świecie zawodowym musimy się specjalizować. Ale w teorii ta podstawowa wiedza powinna nam w głowach pozostać na wiele następnych lat. Sami jednak wiemy, jak to bywa, gdy nie jest ona regularnie utrwalana. Sprawdźcie, ile z podstawówki zostało w waszych głowach.