Sprawdź, ilu naukowców potrafisz rozpoznać po ich odkryciach. 10/10 tylko dla geniusza [QUIZ]

Zajrzyj do świata wielkich odkryć, przełomowych teorii i genialnych umysłów, które zmieniły losy nauki i nas wszystkich. Od klasyków, których nazwiska znają wszyscy po mniej znanych, lecz równie fascynujących badaczy, których prace kształtują współczesność. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze znasz ludzi stojących za największymi odkryciami w historii. Nie chodzi tylko o nazwiska, ale o idee, które pchnęły świat do przodu. Sprawdź, ilu z nich naprawdę rozpoznasz i czy potrafisz przypisać im ich życiowe dzieło.