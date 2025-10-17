Trening szarych komórek z Krzysztofem Ibiszem? Quiz z "Awantury o kasę"
Podobno nieużywany organ zanika. A nasze quizy do doskonała siłownia dla szarych komórek. Tym razem zebraliśmy kolejne pytania z kultowego teleturnieju "Awantura o kasę". Czy uda ci się zdobyć 10/10. Spróbuj, choć będzie ciężko.
Śledzicie teleturniej "Awantura o kasę"? Jeśli tak, to bez problemu odpowiecie na te pytania. Jeśli nie - to będzie idealny pretekst, do powtórzenia sobie szkolnej wiedzy. Ale nie tylko. Kilka z tych pytań może położyć na łopatki niejednego eksperta. A ty dasz radę?
Połowa punktów to dobry wynik. Jak zdobędziesz wszystkie, to koniecznie musisz zgłosić się do teleturnieju. Może jako kapitan(ka) drużyny, co ty na to?