Nowy Rok to w kalendarzu moment wyjątkowy. Granica, której od wieków towarzyszy cały zestaw specyficznych zachowań i przekonań. Niezależnie od tego, czy podchodzimy do nich z powagą, czy z lekkim przymrużeniem oka, co roku powtarzamy te same schematy. Często robimy to "na wszelki wypadek", nie zastanawiając się, skąd wzięły się te zwyczaje i czy mają one jakiekolwiek uzasadnienie w otaczającej nas rzeczywistości.

W tym quizie postanowiliśmy odłożyć na bok magię i spojrzeć na noworoczną otoczkę okiem nauki. Przyglądamy się temu, jak nasz organizm, psychologia oraz prawa fizyki reagują na to wszystko, co dzieje się wokół nas 1 stycznia. Okazuje się, że za wieloma zjawiskami, które przypisujemy szczęściu lub przeznaczeniu, stoją fascynujące procesy naukowe i ewolucyjne mechanizmy naszego mózgu.

Czy jesteś gotowy/a, by sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się, ile racjonalizmu kryje się w twoim świętowaniu? Przekonaj się, czy potrafisz oddzielić rzetelne fakty od barwnych opowieści. Przed tobą 10 pytań, które zmienią twoje spojrzenie na pierwszy dzień roku. Powodzenia!

Noworoczne przesądy a nauka. Quiz wiedzy na 1 stycznia Rozpocznij quiz

