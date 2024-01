Spis treści: 01 Nowe linie lotnicze polecą z Warszawy

Nowe linie lotnicze polecą z Warszawy

Historia dzieje się na naszych oczach. Pod koniec listopada pisałem o planach Ethiopian Airlines na rozwój połączeń w Europie, a dwa miesiące później wiemy już, kiedy przewoźnik wystartuje z Warszawy. Pojawiła się bowiem oficjalna informacja dotycząca startu nowego przewoźnika ze stołecznego lotniska.

Jeszcze w tym roku we wakacje (najpewniej w lipcu) linie lotnicze Ethiopian Airlines rozpoczną oferowanie swoich usług z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Loty odbywać się będą na trasie Warszawa-Addis Adeba (stolicia Etiopii). Co ciekawe, będą to pierwsze loty realizowane z Polski do tego kraju. Nie ulega wątpliwości, że kierunek jest egzotyczny i niezwykle ciekawy.

Loty z Warszawy do Etiopii

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie wystartują samoloty Ethiopian Airlines z Warszawy do stolicy swojego kraju. Nie znamy konkretnych dat ani godzin, w których odbywać się będą rotacje. Pewne jest, że połączenia będą realizowane na pokładach samolotów Boeing 787 Dreamliner. Porozumienie uzyskane z etiopskim przewoźnikiem to duże osiągnięcie, o czym mówią przedstawiciele PPL (Polskich Portów Lotniczych). To pierwsze linie lotnicze z Afryki, które będą oferować swoje usługi z polskiego lotniska.

Co ciekawe, jak podaje portal pasazer.com, etiopskie linie lotnicze otrzymały 135 slotów na realizację lotów do Addis Adeby, oraz 1 na loty do Aten. Czy to możliwe, że przewoźnik zacznie oferować też połączenia ze stolicą Aten? Sprawa z pewnością jest rozwojowa i możliwe, że wkrótce wydarzy się coś nowego.

Świetny kierunek na odkrywanie świata

Połączenie z Warszawy do Etiopii ma kilka zalet. Po pierwsze, linie lotnicze Ethiopian Airlines należą do sojuszu Star Alliance (jak np. LOT). Poza tym to świetny sposób na odkrywanie Afryki, dzięki wielu lotom bezpośrednim już z lotniska w Addis Adebie. Korzystając z przesiadek w ramach jednej linii, dolecimy np. do:

Nigerii

Ghany

Indii

Gabonu

Zambii

Togo

Madagaskaru

Opcji jest naprawdę sporo. Nie da się też ukryć, że ruch ten może obronić się biznesowo, czy pod względem przewozów cargo. To duży krok dla lotniska w Warszawie, które może otworzyć sobie furtkę do gigantycznego afrykańskiego rynku.