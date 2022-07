Jeśli jest na tej planecie miejsce stworzone dla pasjonatów UFO, pozaziemskich cywilizacji, starożytnych kosmistów i serialu "Z Archiwum X", to bez wątpienia jest to stan Nevada w USA. To właśnie tam znajduje się legendarna i tajemnicza Strefa 51, czyli tajna baza armii amerykańskiej, gdzie rzekomo są badane zwłoki kosmitów i latające spodki. Aby do niej dotrzeć trzeba przejechać drogą prowadzącą przez bezkresną pustynię, która z czasem stała się legendarną trasą dla pasjonatów UFO. Każdego śmiałka, który zdecyduje się wyruszyć w drogę do Area 51, czeka kilka niespodzianek.





Zdjęcie Na słupach przy Extraterrestrial Highway są tablice informujące, że można w tym miejscu wylądować latającym spodkiem / archiwum prywatne

Extraterrestrial Highway czyli Pozaziemska Autostrada

Droga oficjalnie znana jako Nevada State Route 375 znajduje się w południowo-centralnej części stanu Nevada. Ma długość 157,71 kilometrów (98 mil) i wiedzie głównie przez teren pustyni Nevada. Jest to jedyna droga dla każdego śmiałka, aby dotrzeć do słynnej Strefy 51.





Zdjęcie Extraterrestrial Highway ma długość 157,71 kilometrów i wiedzie głównie przez teren pustyni Nevada / archiwum prywatne

Aby wyruszyć w najbardziej legendarną trasę dla badaczy UFO wystarczy wyjechać z Las Vegas drogą U.S. Route 6 i dotrzeć do Warm Springs. Tam wystarczy skręcić w lewo i już po chwili przed naszymi oczami pojawi się tablica informująca, że jesteśmy na słynnej Extraterrestrial Highway (tłum. pozaziemskiej autostradzie). To obowiązkowe miejsce, aby wykonać pamiątkową fotografię. Wśród pasjonatów tej drogi zapanował dziwny zwyczaj, aby na tablicy przyklejać nalepki na zasadzie "tu byłem/byłam".





Zdjęcie Ogromna tablica z napisem Extraterrestrial Highway informuje, że wjeżdżamy na Pozaziemską Autostradę / archiwum prywatne

Drogę zyskała oficjalną nazwę Extraterrestrial Highway 18 kwietnia 1996 roku, kiedy wniosek w tej sprawie do władz stanu Nevada złożyła lokalna społeczność. To był szczyt zainteresowania Strefą 51, czyli najbardziej tajną bazą Armii Stanów Zjednoczonych. Na fali popularności serialu "Z Archiwum X" do Nevady z całych USA zaczęły docierać tysiące miłośników UFO, którzy za wszelką cenę chcieli sami przeprowadzić śledztwo i na własne oczy przekonać się, czy rzeczywiście można tam zobaczyć latające spodki. To właśnie dla nich powstały (bardzo nieliczne) bary i sklepy oferujące wszelkie pamiątki związane z UFO, które znajdują się na samym początku State Route 375. Właściciele tych biznesów bardzo dbają o to, aby te miejsca pasowały do "pozaziemskiej autostrady". W ich pobliżu można spotkać sylwetki kosmitów czy modele latających spodków.



Zdjęcie "Witajcie Ziemianie" - napis przed jednym z barów przy Pozaziemskiej Autostradzie / archiwum prywatne

Po sprawdzeniu, czy wystarczy nam paliwa na przejechanie pustyni Nevada i obowiązkowym zaopatrzeniu się w zimną wodę do picia możemy wyruszyć w trasę, która żywcem przypomina obrazy z najlepszych, amerykańskich tzw. "filmów drogi". Przez prawie dwie godziny będziemy poruszali się przez całkowite pustkowie, a pojawienie się na drodze innego samochodu będzie... radosnym przeżyciem. Jazda "Pozaziemską Autostradą" jest ciekawym przeżyciem dla każdego, kto po raz pierwszy ma okazję poznać smak prawdziwej pustyni.



Zdjęcie Extraterrestrial Highway czyli Pozaziemska Autostrada to przede wszystkim droga przez pustynię / archiwum prywatne

Rachael czyli legenda Strefy 51

Pamiętacie film "Gwiezdne Wojny"? Jest w nim scena, kiedy główni bohaterowie, czyli Obi-Wan Kenobi i Luke Skywalker chcąc dostarczyć plany Gwiazdy śmierci Rebeliantom na Alderaan docierają do zapomnianej przez świat osady Mos Eisley położonej na samym końcu wszechświata. Tam w małej kantynie spotkają Hana Solo, który zgodzi się ich zabrać w podróż swoim Sokołem Millenium. Jeśli gdzieś na naszej planecie jest miejsce przypominające Mos Eisley, to bez dwóch zdań jest to Rachel znajdujące się na końcu Extraterrestrial Highway w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy 51. O tym, że ta tajemnicza osada jest już blisko dowiemy się z dużej tablicy, która nagle pojawi się po lewej stronie Extraterrestrial Highway. Odwiedzenie Rachel to klucz do tego, aby dotrzeć w pobliże Area 51.



Zdjęcie Rachel to osada położona tuż przy Strefie 51 / archiwum prywatne

Czym jest Rachel? To tak naprawdę kilka baraków ustawionych pośrodku pustyni, które pełnią rolę baru i jednocześnie małego motelu. Dla wszystkich chętnych do spędzenia nocy w pobliżu najbardziej tajnej bazy wojskowej USA jest możliwość wynajęcia pokoju. Przed osadą Rachel znajduje się model latającego spodka, który jest podwieszony pod małym dźwigiem. To już tworzy niezwykły, wręcz mistyczny klimat tego miejsca, a i tak to jest dopiero początek niespodzianek, które nas czekają.



Zdjęcie Rachel to mały bar, ale także motel, gdzie można spędzić noc wypatrując na niebie obiektów UFO / archiwum prywatne

W Rachel jeden z baraków pełni rolę baru połączonego ze sklepem z pamiątkami dotyczącymi zagadek UFO. Można w nim złapać chwilę oddechu po długiej podroży Pozaziemską Autostradą (jest klimatyzacja), a także zjeść ciepły posiłek. I najważniejsze - to tam uzyskamy informację, jak dojechać do Strefy 51.





Zdjęcie W barze osady Rachel można się dowiedzieć, jak dotrzeć do bramy prowadzącej do Strefy 51 / archiwum prywatne

Droga prowadząca do tzw. bramy południowej do Strefy 51 znajduje się bardzo blisko Rachel. Wystarczy w odpowiednim momencie skręcić i po kilkudziesięciu minutach przed nami dostrzeżemy jedno z najbardziej legendarnych miejsc dla badaczy UFO na całym świecie. I spotka nas niespodzianka - przy bramie nie będzie żadnych strażników.



Zdjęcie Za tą bramą jest najbardziej sekretna baza wojskowa w USA, czyli legendarna Strefa 51 / archiwum prywatne

Czy to oznacza, że możemy wkroczyć na teren Area 51? Nic bardziej mylnego. Po przekroczeniu przez nas bramy nagle nie wiadomo skąd pojawią się żołnierze, którzy przyjadą do nas wojskowym jeepem. W grzeczny, choć stanowczy sposób dadzą nam do zrozumienia, że obejrzenie ciał kosmitów w wojskowych hangarach jest niemożliwe, a my mamy natychmiast opuścić teren bazy. I tu pojawia się opcja dla prawdziwych twardzieli, czyli wbrew zakazom wspięcie się na okoliczne wzgórza, aby zobaczyć budynki bazy. Jest to możliwe, choć zabronione - informują o tym potężne tablice ustawione na wzgórzach.



Zdjęcie Tablice informują pasjonatów UFO, że wstęp na teren bazy jest zabroniony / archiwum prywatne

Area 51 czyli na progu tajemnicy

Podczas pobytu w osadzie Rachel można poprosić obsługę, aby skontaktowała nas z pasjonatami UFO pełniącymi jednocześnie rolę kogoś w rodzaju przewodników. Za drobną opłatą zgadzają się oni w nocy zaprowadzić chętnych na jedno ze wzgórz w pobliżu Strefy 51, z którego można obserwować budynki bazy. Podobno kilku śmiałkom dopisało szczęście i mieli okazję na własne oczy obserwować dziwne świecące obiekty, które unosiły się nad bazą na Pustyni Nevada. Ich relacje można znaleźć bez problemu w sieci.



Extraterrestrial Highway, czyli Pozaziemska Autostrada przechodzi przez wschodnie terytorium Strefy Bazy Sił Powietrznych Nellis i kończy się na drodze stanowej Nevada State Route 318 przy Crystal Springs. To jedna z nielicznych okazji, aby przejechać przez teren ściśle wojskowy, który jest pod stałą obserwacją agentów. Obsługa pracująca na stałe w motelu w Rachel opowiada legendy o tym, jak niektórym turystom udało się dotrzeć w miejsce pozornie całkowicie odludne, w którym nagle "jak spod ziemi" pojawili się strażnicy bazy. Nie ma wątpliwości, że cały teren w pobliżu bazy jest dyskretnie monitorowany. Czy Strefa 51 rzeczywiście to miejsce, gdzie znajdują się pojazdy UFO? O tym trzeba przekonać się samemu wyruszając na spotkanie przygody najbardziej tajemniczą drogą w tej części galaktyki, czyli słynną Extraterrestrial Highway w stanie Nevada.