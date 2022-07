Jakiś czas temu na Reddicie pojawił się post ze zdjęciem gigantycznego brytyjskiego radaru wczesnego ostrzegania AMES Type 84 (jego talerz mierzy 18 metrów średnicy), znanego także jako Microwave Early Warning, wykorzystywanego przez Royal Air Force (ostatni egzemplarz zakończył służbę w 1994 roku), które zostało opatrzone krótkim komentarzem. "Pomocy! Chcę przywrócić go do życia" - pisał anonimowy autor.



Milioner kupił sobie radar AMES Type 84. Będzie szukał UFO?

Jak to na Reddicie, chętnych do pomocy nie brakowało, szczególnie kiedy autor posta ujawnił, że chciałby wykorzystać kultowy radar z czasów zimnej wojny do szukania obcych cywilizacji. Szybko wyjaśniło się też, kto dysponuje tym wyjątkowym okazem AMES Type 84 - jako że w Wielkiej Brytanii znajduje się obecnie tylko 5 radarów tego typu, użytkownicy bez większych problemów ustalili lokalizację i właściciela tego konkretnego.



To brytyjski milioner William Sachiti, który zasłynął założeniem startupu zajmującego się autonomicznymi dostawami o nazwie Kar-go.



Mężczyzna potwierdził w rozmowie z serwisem Vice, że faktycznie chodzi o niego i wyjaśnił, że w posiadanie radaru wszedł tak naprawdę przypadkiem, bo ten znajdował się po prostu na terenie wycofanej z użytku bazy wojskowej, którą kupił dla swojej firmy (dostępne na miejscu fabryki, drogi i podziemne bunkry idealnie nadawać miały się na placówkę rozwojowo-testową).



Mówiąc krótko, to porzucony AMES Type 84 znalazł jego, a nie odwrotnie, a że mamy do czynienia z historycznym obiektem chronionym przez brytyjskie prawo, milioner nie może się go pozbyć ani zniszczyć, nawet gdyby chciał. Niemniej jak sam wyjaśnia, kiedy podczas 3-miesięcznego pobytu w bazie, codziennie oglądał ten niszczejący kawałek historii, postanowił zrobić dla niego (i z niego) coś dobrego. To właśnie wtedy pojawił się pomysł, żeby zapytać użytkowników Reddita, jak uruchomić radar i w jakim celu go wykorzystać.

Przez lata nikogo tu nie było, więc zaczął powoli ulegać degradacji. Za każdym razem, kiedy na niego patrzyłem, myślałem sobie "coś trzeba z tym zrobić" tłumaczy Sachiti w rozmowie z Vice.

Co ciekawe, podczas tego samego wywiadu wyjaśnia też, że informacja o poszukiwaniu UFO była... żartem, ale niewiarygodny odzew ze strony użytkowników sprawił, że radar faktycznie zostanie odnowiony, przystosowany i wykorzystany do poszukiwania obcych cywilizacji. Oczywiście musi minąć jeszcze nieco czasu, zanim osiągnie zdolność operacyjną, a do tego trzeba rozwiązać kilka kwestii, jak choćby promieniowanie jonizujące emitowane podczas działania czy problem zakłócania pracy okolicznych stacji telewizyjnych, bo AMES Type 84 wysyła przecież mikrofale na odległość 400 kilometrów.

Niemniej Sachiti jest dobrej myśli, a że ma ogromne doświadczenie w nowych technologiach, najpewniej szybko upora się ze wszystkimi problemami i placówki badawcze będą mogły skorzystać z możliwości, jakie daje radar, w tym do poszukiwania UFO: - Musimy znaleźć sposób na zastosowanie nowoczesnej technologii, aby przywrócić go do życia (...) Z czasem najpewniej uniwersytety i studenci będą mogli wykorzystać go do swoich badań i skanować, co tylko będą chcieli.