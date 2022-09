Henryk Magnuski, Juliusz Hupert i Tadeusz Heftman. To trzech polskich inżynierów, którzy w znacznym stopniu przysłużyli się do pokonania Niemców. Łączyła ich pasja do konstruowania urządzeń i... działanie na emigracji.

Radiostacja Magnuskiego

Zaprojektowana podczas II wojny światowej przez Henryka Magnuskiego z firmy Motorola stacja SCR-300 była jednym z pierwszych walkie-talkie.

Zdjęcie Henryk Magnuski w 1959 r. / Hank Magnuski / Wikipedia

Henryk Magnuski po ukończeniu w 1934 roku studiów na Politechnice Warszawskiej rozpoczął pracę w Państwowych Zakładach Tele i Radiotechnicznych. W czerwcu 1939 roku został wysłany na szkolenie do Nowego Jorku, gdzie był zmuszony zostać przez wybuch wojny.

W 1940 r. rozpoczął pracę w firmie Galvin Manufacturing Corporation w Chicago (która w 1947 roku zmieniła nazwę na Motorola). Zespół inżynierów pod kierownictwem Magnuskiego stworzył radiostację o nazwie SCR-300, która miała zastąpić stacje SCR-536 (tzw. handie-talkie, również konstrukcji Magnuskiego). Jak na ówczesne czasy, radiostacja była stosunkowo lekka. Ważyła zaledwie 17 kilogramów i mogła być przenoszona jak plecak przez jednego żołnierza. Jej zasięg zależał od ukształtowania terenu, ale według różnych źródeł wynosił nawet 15 km.



Zdjęcie Radiostacja SCR-300 / Daderot / Wikipedia

Od 1943 r. do końca wojny wyprodukowano 43 tys. radiostacji SCR-300, a łącznie wykonano ponad 100 000 urządzeń. Żołnierze byli zachwyceni jej działaniem. - Są dokładnie tym, co jest potrzebne do komunikacji na linii frontu - tak pułkownik Ankenbrandt zachwalał urządzenie generałowi Meade. Jedyną trudnością miało być dostarczenie do niej baterii.

Zdjęcie Zdjęcie radiostacji SCR-300 z instrukcji użytkowania / domena publiczna

W Instrukcji Technicznej Departamentu Wojny opisany był jako przeznaczony głównie jako walkie-talkie dla pieszych oddziałów bojowych. Tym samym termin walkie-talkie wszedł do użytku. Mimo że instrukcja miała aż 180 stron, radiostacja była prosta i intuicyjna.



Urządzenie skonstruowane przez Magnuskiego odegrało istotną rolę m.in. podczas kampanii włoskiej, lądowania w Normandii czy bitwie o Ardeny. Za jej konstrukcję Magnuski dostał pochwałę od dowódców amerykańskiej armii.



Nadajniki Julisza Huperta

Rok przed podjęciem pracy w Państwowych Zakładach Tele i Radiotechnicznych przez Magnuskiego, zatrudnił się tam Juliusz Hupert, absolwent Politechniki Warszawskiej. Do wybuchu wojny zajmował się budowaniem urządzeń radiotelegraficznych i systemami modulacji. Po wybuchu wojny wyemigrował do Anglii. W 1943 r. brytyjska admiralicja zleciła budowę specjalnego nadajnika krótkofalowego do komunikacji radiotelegraficznej i radiotelefonicznej, który stał się podstawowym wyposażeniem okrętów. Od 1944 r. do końca wojny w urządzenie zostały wyposażone niemal wszystkie brytyjskie jednostki pływające. Polskie nadajniki były jeszcze w użyciu do końca lat 50.

Radiostacja Heftmana

Tadeusz Heftman już od namłodszych lat był fanem krótkofalarstwa i konstruował swoje urządzenia. Po uzyskaniu tytułu inżyniera zatrudniony został w zakładach AVA, gdzie projektował stacje dla polskiego wywiadu - II Oddziału Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Były to radiostacje typów A oraz AP, tzw. pipsztoki. Wiosną 1939 polski wywiad chcąc wzmocnić kontakty z agentami za granicą zlecił zakładom AVA skonstruowanie radiostacji nadawczo-odbiorczej. Opracowaniem zajął się inż. Heftman.

Zdjęcie Juliusz Hupert był pasjonatem krótkofalarstwa / Wikimedia

Po wybuchu wojny zaprojektował dla Sztabu Naczelnego Wodza 16 radiostacji nadawczo-odbiorczych. Po wybuchu wojny przedostał się do Francji, a następnie do Anglii. Pracował w utworzonych w Stanmore pod Londynem Polskich Wojskowych Warsztatach Radiowych (PWWR). Uruchomiono tam produkcję nieznacznie udoskonalonej radiostacji nadawczo-odbiorczej A1, która miała służyć do łączności z krajem. Łącznie wyprodukowano 700 sztuk.

Kolejną radiostację chętnie wykorzystywaną przez Anglików inż. Heftman zbudował w 1943 r. Urządzenie oznaczone jako AP-2 wraz z modyfikacjami AP-3, AP-4 oraz AP-5 były nie tylko małe, lekkie i tanie w produkcji, ale co najważniejsze niezawodne. Łącznie wyprodukowano 1000 sztuk radiostacji, przy czym częściowo produkcją zajęli się Anglicy. Niechętni przyznali, że to najlepsze urządzenia dla ruchu oporu.

W PWWR stworzono jeszcze model o oznaczeniu B (później BP). Produkowane były do wersji BP5. Ten ostatni zasługuje na uwagę, ponieważ oprócz łączności telegraficznej zapewniał także telefoniczną. Używano go nie tylko w Europie. Podobno z radiostacji korzystały również wojska amerykańskie. Z kolei polskie napisy na urządzeniu sugerują, że przeznaczony był również na potrzeby krajowe.

Ostatnią radiostacją była OP3, przeznaczona dla agentów brytyjskich i polskich. W 1945 r. Polskie Wojskowe Warsztaty Radiowe zostały zamknięte, a inż. Heftman założył w siedzibie dawnej firmy British Communications Corporation, która produkowała sprzęt na potrzeby brytyjskiej armii.

