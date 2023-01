Miniaturowe roboty nauczyły się skakać jak chrząszcze. Mają powód!

Naukowcy zbudowali cztery typy miniaturowych robotów o różnych konstrukcjach wyposażonych w sprężynujące belki. Dwa okazały się wyjątkowo udane, gdyż były w stanie samodzielnie naprężyć belkę służącą do wykonywania skoków. Jeden z miniaturowych robotów ważył 1,6 gramów i miał długość 2 centymetrów. Naukowcy byli pozytywnie zaskoczeni jego możliwościami. Robot z mechanizmem "skoków chrząszcza" był w stanie wystrzelić w górę na wysokość 0,9 metra.

Na łamach naukowego czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" twórcy miniaturowych robotów przyznali, że zastosowali podobny system wykonywania skoków, który sprawdził się wcześniej w przypadku czworonożnego mini-robota, który opracował zespół inżynierów z Columbia University (USA). Film prezentujący jego skoki jest zamieszczony w serwisie YouTube.



Naukowcy już zapowiedzieli opracowanie następnej generacji skaczących mini-robotów zainspirowanych chrząszczami. Będą one nie tylko w stanie wystrzelić w górę na większe wysokości, ale także precyzyjnie kontrolować lot i miejsce lądowania. Wyposażone w sztuczną inteligencję będą w stanie wykonywać skomplikowane misje. Być może już wkrótce każdy z nas widząc owada chodzącego po blacie będzie sobie zadawał pytanie, czy przypadkiem nie obserwujemy zaawansowanego technologicznie mini-robota.