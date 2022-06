Pizzaiola, wyprodukowana przez firmę Nala Robotics z Illinois, jest zasadniczo samodzielną kuchnią o wymiarach 3,7 x 3,7 m, która obejmuje obszary do przechowywania i przygotowywania żywności, piekarniki i co najważniejsze 7-osiowe robotyczne ramię, które porusza się po całym pomieszczeniu jak wytrawny szef kuchni.



Roboty robią lepszą pizzę niż ludzie? Pizzaiola to poważna konkurencja

Klienci mogą składać zamówienia ustnie za pośrednictwem okienka samoobsługowego lub za pośrednictwem kasjera, który elektronicznie przekazuje zamówienia do kuchni. Dodatkowo zamówienia można składać online z dostawą do domu, z czym roboty też już radzą sobie bez problemu. Wygląda więc na to, że już niedługo do prowadzenia restauracji nie będzie trzeba wcale zatrudniać armii ludzi i wystarczy kilka robotów oraz osoba nadzorująca ich pracę.

Pizzaiola potrafi wybierać spośród czterech rodzajów ciasta, czterech sosów oraz 35 serów i innych dodatków. Robot wałkuje ciasto, smaruje je sosem i nakłada inne dodatki (na każdej połówce mogą być inne!), a następnie piecze pizzę, kroi ją i pakuje w pudełka - ten imponujący proces możecie obejrzeć na załączonym wyżej filmie. Według firmy ten system może przygotować do 50 placków na godzinę, w rozmiarach 8, 10, 12, 14, 16 lub 18 cali.

Właściciele firm mogą dodać do tej robotycznej kuchni również stanowiska do przygotowania innych posiłków - wraz z urządzeniami, takimi jak grille lub frytownice - a następnie wyszkolić oparty na uczeniu maszynowym system Pizzaiola do przygotowywania wybranych potraw, takich jak hamburgery, frytki, skrzydełka, makarony i sałatki. Niezależnie od dania, robot może sprawdzać ponad 1200 parametrów jakości i bezpieczeństwa żywności co mikrosekundę.

Co ciekawe, nie jest to wcale wizja odległej przyszłości, bo zainteresowani już mogą zamawiać system Pizzaiola. Pakiety leasingowe zaczynają się od 7000 USD miesięcznie, ale na razie dostępne są tylko w Stanach Zjednoczonych - jeśli jednak rozwiązanie odniesienie sukces, to twórcy najpewniej rozszerzą jego dostępność na kolejne kraje.