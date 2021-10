Spot jako Rolling Stones. Dziwne wideo od Boston Dynamics [WIDEO]

Ostatnimi czasy w sieci pojawia się coraz więcej nagrań, na których możemy podziwiać robotycznego psa o nazwie Spot. Ludzie z Boston Dynamics lubią podchodzić z humorem do swoich wynalazków, ale i to też wspaniały sposób na ich promocję na świecie.

Tym razem czworonożny robot parodiuje legendarny zespół The Rolling Stones. Na początku filmu możemy zobaczyć, że spot tym razem jest wyposażony w robotyczne ramię, które symuluje głowę wokalisty kapeli, czyli Micka Jaggera. Później robi się znacznie ciekawiej, bo robot próbuje naśladować wszystkich członków zespołu.

"Start me up" w wykonaniu robo-psa wygląda dziwnie, ale musimy się do tego przyzwyczaić, bo tak będzie wyglądała przyszłość. Czworonożne wynalazki zmienią się w humanoidalne roboty, a te zastąpią artystów, gdy ktoś wymyśli na nie globalną modę. Na razie to pieśń przyszłości, zatem wyluzujcie się i obejrzyjcie nagranie.

Przy zbliżającym się dniu Wszystkich Świętych czy Halloween i krążących po sieci upiornych historyjkach, może znajdą się tacy, którym spodoba się taka rola Spota, a nawet przy oglądaniu tego materiału odczują pewną satysfakcję.