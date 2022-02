Ten przedziwny robot zastąpił ludzi w magazynie DHL

Niemal rok temu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy raz robota o nazwie Stretch, czyli młodszego brata Handle. Jak sama jego nazwa wskazuje, jego królestwem miały być magazyny. I tak też się stało. Maszyna od firmy Boston Dynamics, która teraz należy do koreańskiego Hyundaia, pojawiła się w jednym z magazynów firmy DHL.

Boston Dynamics nie kryje, że będzie ona pogromcom pracowników magazynowych np. Amazona czy centr logistycznych UPS czy DHL, które coraz bardziej będą automatyzowane. Celem jest obniżenie kosztów ich obsługi i zwiększenie w efektywności. To nie powinno dziwić. Na całym świecie z roku na rok transportuje się coraz więcej przesyłek.

Robot od Boston Dynamics jest niezwykle szybki

Hyundai chwali się, że Stretch, czyli tak naprawdę mobilne robotyczne ramię, bez problemu może przenosić paczki o wadze do 23 kilogramów. Co ciekawe, urządzenie w ciągu godziny może przenieść do nawet 800 takich paczek, i robi to z niesamowitą precyzją, o czym możemy przekonać się oglądając materiał filmowy.

Stretch zbudowany jest z 5 części, w tym mobilnej platformy, robotycznego ramienia z przyssawkami, wydajnego akumulatora i systemu kamer. Robot może być sterowany przez operatora lub można go wstępnie zaprogramować, a później już sam w trybie autonomicznym będzie analizował otoczenie, by jak najszybciej wykonać przydzielone zadania.

Boston Dynamics na razie nie podało jego ceny, ale plan zakłada masową sprzedaż urządzeń już wiosną bieżącego roku. Firma nie kryje, że zainteresowanie takimi maszynami jest ogromne, a w następnych latach będzie wciąż rosło, ponieważ w czasach pandemii kupujemy przez Internet znacznie więcej i oczekujemy szybkich dostaw.